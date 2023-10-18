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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة في سلسلة Galaxy S24

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:00
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أكد تقرير نشر مؤخراً على خطط سامسونج لجلب أحدث تقنيات الشاشة في سلسلة Galaxy S24 القادمة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل المواصفات الرئيسية في شاشة الإصدارات القادمة.

 تخطط العملاق الكوري لدعم هواتف Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus وأيضاً Galaxy S24 Ultra بمواصفات متقاربة في تقنيات الشاشة، لذا لن تقتصر أفضل تقنيات الشاشة على إصدار Ultra كما في الإصدارات السابقة.

ولقد أوضح مصدر التسريبات في تفاصيل نشرت على منصة X أن سامسونج تدعم الإصدارات الثلاثة من سلسلة Galaxy S24 بتقنية LTPO ولوحات M13، كما تدعم الإصدارات القادمة بنسبة سطوع تصل إلى  2500 nit.

ولقد قدمت سامسونج تقنية LTPO في إصدارات Ultra السابقة فقط، كما تميزت هذه الإصدارات بأعلى نسبة سطوع في السلسلة، إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على أن سامسونج تتجه لتغيير إستراتيجتها في الجيل القادم.

 ومن المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن يكون الإختلاف الأبرز بين الإصدارات الثلاثة في سلسلة Galaxy S24 في حجم الشاشة وجودة العرض، بينما تدعم جميع الإصدارات ميزة معدل التحديث المتغي. (نبض)

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