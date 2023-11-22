20
o
بيروت
20
o
طرابلس
26
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف "موتورولا" الجديد... تعرفوا إلى ميزاته
Lebanon 24
22-11-2023
|
06:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت Motorola بالترويج لهاتف أندرويد جديد، حصل على كاميرات ممتازة ومواصفات متطورة.
ويأتي هاتف Moto G54-Power edition بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (161.6/74/8.9) ملم، وزنه 192 غ.
أما شاشته فأتت Moto G54 (Power edition) بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:0"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.
Advertisement
ويضمن الأداء الممتاز له Mediatek Dimensity 7020 المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
حصلت الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف على عدسة بدقة 60 ميغابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وزودت بتقنيات التركيز التلقائي على عناصر الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
وزودته Motorola بنظام تشغيل "أندرويد-13"، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
Lebanon 24
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
02:30 | 2023-11-22
22/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
13:54 | 2023-11-21
21/11/2023 01:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
11:55 | 2023-11-21
21/11/2023 11:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟
Lebanon 24
بعد إطلاق صواريخ "بركان"... هل اقتربت "المواجهة المباشرة" بين "الحزب" وإسرائيل؟
11:30 | 2023-11-21
21/11/2023 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:34 | 2023-11-22
"جيمس ويب" يلتقط صورة لقلب درب التبانة
04:13 | 2023-11-22
"سبوتيفاي" تُدخل تعديلات على نظام تخصيص بدلات مالية للفنانين
02:00 | 2023-11-22
بعد هذا التقرير.. "إكس" تقاضي "ميديا ماترز"
00:23 | 2023-11-22
طول يوم الأرض.. هل يبلغ 24 ساعة فعلا؟!
16:00 | 2023-11-21
خدعة في "آيفون" تمنح عمر بطارية غير محدود
14:00 | 2023-11-21
بريطانيا تخطط لبناء مركبة فضاء لمراقبة الكوارث الطبيعية
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
22/11/2023 18:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 18:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 18:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24