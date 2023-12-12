بما فيها الطلقات النارية والشظايا... علماء يطوّرون هلاماً يشفي الجروح بسرعة فائقة

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طوّر علماء من معهد أبحاث أمراض الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية "NIIKEL" في روسيا، هلاماً مضاداً للبكتيريا يشفي الجروح بسرعة، بما في ذلك جروح الطلقات النارية والشظايا.وقال بافيل مادونوف، رئيس قسم الصيدلة التجريبية في "NIIKEL": "لقد طور الباحثون نموذجًا أوليًا لدواء يعتمد على محاكي الببتيدومي المضاد للبكتيريا وهلام بوليمر خامل لعلاج الآفات المعدية في الجلد والأنسجة تحت الجلد. المنتج يدمر بشكل فعال البكتيريا المسببة للأمراض ويعزز التئام الجروح بشكل أسرع".وأوضح مادونوف أن العلماء أدخلوا المحاكاة الببتيدية الاصطناعية المضادة للميكروبات "KAMP-1" في الجل (مكون مضاد للبكتيريا يصعب على الكائنات الحية الدقيقة تطوير مقاومته).وتابع مادونوف: "مبدأ عمل محاكي الببتيد المضاد للبكتيريا هو أنه يلتصق بغشاء البكتيريا ويؤدي إلى موتها. ومحاكاة الببتيد المضادة للميكروبات فعالة ضد مسببات الأمراض المختلفة".وأظهرت الدراسات أن الجل الذي يحتوي على محاكي الببتيد يوفر تعقيمًا مضادًا للبكتيريا على سطح الجرح وفي الطبقات المجاورة من الأدمة دون امتصاص كبير في مجرى الدم، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الجل المضاد للميكروبات مطلوبًا في الجراحة وفي علاج الآفات الجلدية المعدية.وأشار المعهد العلمي إلى أن الدواء الذي يجري تطويره سيكون فعالا للمرضى الذين يعانون من الجروح التي لا تلتئم على المدى الطويل، وكذلك الجروح الناتجة عن الطلقات النارية والشظايا.وأوضح معهد علم الخلايا وعلم الوراثة SB RAS: "من 0.3 إلى 1.6% من كبار السن في روسيا يعانون من آفات جلدية غير قابلة للشفاء، ويعاني 19% من مرضى السكري من مثل هذه المشاكل، وعدد هؤلاء المرضى في تزايد مطرد، وغالبًا ما يكون العلاج معقدًا بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لإنشاء عامل جديد آمن مضاد للبكتيريا والفطريات.