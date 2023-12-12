Advertisement

صحة

بما فيها الطلقات النارية والشظايا... علماء يطوّرون هلاماً يشفي الجروح بسرعة فائقة

Lebanon 24
12-12-2023 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1140427-638379979295288921.jpg
Doc-P-1140427-638379979295288921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طوّر علماء من معهد أبحاث أمراض الغدد الليمفاوية السريرية والتجريبية "NIIKEL" في روسيا، هلاماً مضاداً للبكتيريا يشفي الجروح بسرعة، بما في ذلك جروح الطلقات النارية والشظايا.

وقال بافيل مادونوف، رئيس قسم الصيدلة التجريبية في "NIIKEL": "لقد طور الباحثون نموذجًا أوليًا لدواء يعتمد على محاكي الببتيدومي المضاد للبكتيريا وهلام بوليمر خامل لعلاج الآفات المعدية في الجلد والأنسجة تحت الجلد. المنتج يدمر بشكل فعال البكتيريا المسببة للأمراض ويعزز التئام الجروح بشكل أسرع".
Advertisement

وأوضح مادونوف أن العلماء أدخلوا المحاكاة الببتيدية الاصطناعية المضادة للميكروبات "KAMP-1" في الجل (مكون مضاد للبكتيريا يصعب على الكائنات الحية الدقيقة تطوير مقاومته).

وتابع مادونوف: "مبدأ عمل محاكي الببتيد المضاد للبكتيريا هو أنه يلتصق بغشاء البكتيريا ويؤدي إلى موتها. ومحاكاة الببتيد المضادة للميكروبات فعالة ضد مسببات الأمراض المختلفة".

وأظهرت الدراسات أن الجل الذي يحتوي على محاكي الببتيد يوفر تعقيمًا مضادًا للبكتيريا على سطح الجرح وفي الطبقات المجاورة من الأدمة دون امتصاص كبير في مجرى الدم، وبالتالي يمكن أن يكون هذا الجل المضاد للميكروبات مطلوبًا في الجراحة وفي علاج الآفات الجلدية المعدية.

وأشار المعهد العلمي إلى أن الدواء الذي يجري تطويره سيكون فعالا للمرضى الذين يعانون من الجروح التي لا تلتئم على المدى الطويل، وكذلك الجروح الناتجة عن الطلقات النارية والشظايا.

وأوضح معهد علم الخلايا وعلم الوراثة SB RAS: "من 0.3 إلى 1.6% من كبار السن في روسيا يعانون من آفات جلدية غير قابلة للشفاء، ويعاني 19% من مرضى السكري من مثل هذه المشاكل، وعدد هؤلاء المرضى في تزايد مطرد، وغالبًا ما يكون العلاج معقدًا بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لإنشاء عامل جديد آمن مضاد للبكتيريا والفطريات.
المصدر: سبوتنيك

صحة

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:07 | 2023-12-12
04:42 | 2023-12-12
03:18 | 2023-12-12
01:48 | 2023-12-12
00:08 | 2023-12-12
23:00 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24