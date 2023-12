كيف يتم العثور على هواتف أندرويد المفقودة؟

Advertisement

يقدم تطبيق "Find My Device" الكثير من الميزات المفيدة، ما يجعل العثور على هاتف أندرويد الذكي المفقود أسهل بكثير من خلال تحديد موقعه وحتى إعادة ضبطه لإعدادات المصنع.لذا يعد هذا التطبيق المحدث من غوغل، والمتوفر مجانًا على متجر غوغل بلاي، ضرورياً لكل مستخدم للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.ويسمح تطبيق "Find My Device" بالتحكم في جميع أجهزتك التي تعمل بنظام أندرويد من مكان واحد، فإذا كنت تمتلك أكثر من هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد، فسيسهل عليك العثور على أجهزتك والتحكم بها.ويمكنك تشغيل الصوت على جهازك لمعرفة مكانه، وحتى ولو كان على الوضع الصامت أو الاهتزاز، سيظل هاتفك يرن، وإذا لم يكن في المنزل يمكنك تأمينه عن طريق قفله، كما يمكنك تغيير رمز الدخول الحالي أو إنشاء رمز جديد، ويتوفر أيضًا خيار ترك رسالة أو رقم هاتف على الشاشة، لأي شخص يجد جهازك.ويوجد خيار آخر للحصول على الاتجاهات التي تحدد موقع الجهاز باستخدام خرائط غوغل، وللقيام بكل ذلك فقط تأكد من تسجيل دخول جميع أجهزتك باستخدام حساب غوغل نفسه لاستخدام ميزة "Find My Device". ولا يقتصر الأمر على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية فحسب، بل يعمل هذا أيضًا مع الساعات الذكية التي تعمل على نظام التشغيل "WearOS" من غوغل.وإذا لم يكن لديك هاتف إضافي، يمكنك تسجيل الدخول إلى "Gmail" الخاص بك باستخدام هاتف صديق أو أحد أفراد العائلة، أو يمكنك الوصول إليه على جهاز كمبيوتر. ولاستخدام هذه الميزات، يحتاج الجهاز الآخر إلى اتصال نشط بالإنترنت، والذي يمكن أن يكون إما شبكة هاتف محمول وإما شبكة واي فاي.وللانتقال إلى مكان الجهاز، ما عليك سوى النقر على زر الحصول على الاتجاهات، الذي سيعيد التوجيه إلى خرائط غوغل مع آخر موقع معروف للجهاز. ويتضمن التطبيق أيضًا رقم "IMEI" الخاص بالجهاز، ما يساعد في تقديم شكوى للشرطة بخصوص فقدان هاتف ذكي، كما يسهل عملية الحصول على بطاقة "SIM" أخرى.وأخيراً، يسمح التطبيق للمستخدمين أيضًا بإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع، وهي ميزة مهمة تضمن عدم إمكانية الوصول إلى جميع ملفاتك الخاصة لأي شخص آخر. لكن هنا لا بد من الإشارة إلى أنه إذا قمت بإعادة ضبط المصنع لجهاز ما، فلن تتمكن من الوصول إلى موقعه عبر تطبيق "Find My Device"، لذلك أترك هذا الخيار كملاذ أخير.وفي حال قام لص ما بإيقاف تشغيل هاتفك، لن تتمكن من تتبعه حتى يتم تشغيله مرة أخرى ويكون لديه اتصال خلوي أو بالإنترنت، بحيث سيرسل "غوغل" لك بريداً إلكترونياً بمجرد تحديد موقع جهازك.وللحصول على طبقة إضافية من النسخ الاحتياطي، استثمر في أجهزة تتبع بلوتوث، وهناك العديد منها متاح حالياً في المتاجر، إذ يجب مزامنة هاتفك مع جهاز التعقب، لذلك عندما يتم وضع هاتفك في غير مكانه، سيقوم جهاز التعقب بإطلاق إنذار على هاتفك لمساعدتك في العثور عليه بشكل أسرع.وفي ما يلي قائمة لتطبيقات عدة قد تفيدك سواء أضعت هاتفك أو تمت سرقته أثناء وجودك بالخارج:- Safe365: تطبيق مجاني لتتبع الموقع مع مزيج من ميزات الأمان المثيرة للاهتمام. يتيح لك التطبيق تحديد موقع الجهاز المفقود، ومراقبة موقع أفراد عائلتك، أو ربما موقع أصدقائك.- Eyezy: يوفر هذا التطبيق طريقة ثورية لمراقبة النشاط على أجهزة أندرويد من خلال مزيجه المتقدم من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تعد ميزة "Pinpoint" إحدى ميزات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي الأساسية. ويجمع التطبيق البيانات حول كل حركة لجمعها في سجل المسار مع الموقع الحالي والأماكن التي تمت زيارتها. وتتضمن هذه الميزة أيضًا "eofencing" الذي يسمح لك بتعيين مناطق آمنة وخطيرة ومعرفة وقت الوصول اليها أو مغادرتها.- Life360: هو تطبيق شامل لتتبع الموقع، ويساعدك على تتبع موقع الهواتف أو الأجهزة اللوحية المفقودة. كما يسمح لك بالبقاء على اتصال مع أصدقائك وأفراد عائلتك، وذلك بفضل ميزة مشاركة الموقع. كما يمكنك إنشاء مجموعات، وإضافة أشخاص فيها، ومراقبة موقعهم على خريطة خاصة تكون مرئية فقط لأعضاء المجموعة.- Family Locator: يعد أداة رائعة أخرى لتتبع موقع أطفالك وعائلتك. ويأتي التطبيق مع مجموعة من الميزات التي تتيح لك تتبع أعضاء المجموعة الآخرين والتواصل معهم، تماماً مثل الدردشة الجماعية. ويتيح لك أيضًا إنشاء مجموعات ومراقبة موقع أطفالك وأفراد الأسرة الآخرين على خريطة حية، كما يسمح لك بالتواصل مع أفراد العائلة الآخرين.- iSharing Location Tracker: يتيح لك هذا التطبيق إنشاء مجموعات والتواصل مع أعضاء المجموعة ومراقبة مواقعهم في الوقت الفعلي. ويرسل لك إشعارات عندما يغادر أحد أعضاء المجموعة منطقة ما أو عندما يصل إليها.- xfi Locator: يسمح لك هذا التطبيق بالعثور بسهولة على الجهاز المفقود. علاوة على ذلك، يحتوي على ميزة التنبيه التي تساعد على رنين الجهاز المفقود واهتزازه، مثل "Find My Phone".- Familonet: يتيح لك هذا التطبيق مراقبة أطفالك وأفراد عائلتك والتواصل معهم أيضًا.- TrackView: هو تطبيق مراقبة أمني رائع يساعدك على مراقبة أجهزتك المفقودة والعثور عليها أيضًا. يسمح لك بتحديد وتتبع جهازك وكذلك منزلك، ويمكنه إرسال تنبيهات فورية أو طنين عن بعد، وما يجعل تطبيق "TrackView" متميزاً عن التطبيقات الأخرى هو ميزة مراقبة الفيديو، والتي تتيح لك مراقبة محيط جهازك من خلال الكاميرا الخاصة به.