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تكنولوجيا وعلوم
هذا ما يستطيع فعله.. متصفح Brave يطلق مساعد الذكاء الاصطناعي Leo
Lebanon 24
01-03-2024
|
04:00
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بدأ متصفح الويب Brave إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي "ليو" Leo للمستخدمين من أجل مساعدتهم في أداء مهام متنوعة في أثناء تصفح الإنترنت.
وبات المساعد الشخصي Leo متاحًا لمستخدمي المتصفح في أندرويد وكافة المنصات الأخرى باستثناء نظام iOS في أجهزة آبل المحمولة، لكن الشركة المطورة وعدت بتوفيره خلال الأسابيع القادمة.
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ووفقًا للشركة المطورة، فإن مساعدها الذكي صُمم بناءً على محرك البحث الخاص بها، مما يعني عدم تتبع عمليات البحث أو تخزينها؛ لأن الشركة صممت منتجاتها للحفاظ على خصوصية المستخدمين على حد زعمها.
ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي Leo إجراء بعض المهام المفيدة في متصفح Brave في أثناء التصفح، ومنها تلخيص المحتوى في صفحات الويب ومقاطع الفيديو، والإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات على نحو عام، والمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم الاقتراحات والتصحيحات في أثناء الكتابة.
ويستطيع المساعد أيضًا ترجمة النصوص والمحادثات في الوقت الفعلي والمساعدة في تعلم اللغات، بالإضافة إلى مساعدة المطورين في كتابة الأكواد البرمجية، وغيرها من المهام.
ويعتمد المساعد على عدد من نماذج اللغة الكبيرة مثل Mixtral 8x7B و Claude Instant و Llama 2 13B مع إمكانية التبديل بينها عند الحاجة إلى ذلك.
ويمكن للمستخدمين استخدام مساعد Leo على نحو مجاني بدون الحاجة إلى إنشاء حساب مع بعض القيود أحيانًا على الاستخدام، كما يستطيع المستخدمون الحصول على اشتراك مميز في مقابل 15 دولارًا شهريًا.
المصدر: aitnews
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