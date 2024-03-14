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تكنولوجيا وعلوم

هاتف Galaxy Z Flip 6 يضم شاشة خارجية بحجم أكبر

Lebanon 24
14-03-2024 | 16:30
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كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول إصدار سامسونغ المرتقب Galaxy Z Flip 6 الذي يشار إلى أنه يضم شاشة غطاء خارجي بحجم أكبر، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيغا بايت رام.

 قدمت سامسونغ هاتف Galaxy Z Flip 5 بشاشة خارجية بحجم 3.4 إنش، وهو حجم أكبر في شاشة الغطاء الخارجي مقارنة بشاشة الإصدارات السابقة Z Flip 4، و Z Flip 3 التي جاءت بحجم 1.9 إنش فقط.

 وفي أحدث التفاصيل التي جاءت عبر حساب “@TheGalox” كُشِف عن خطط سامسون لدعم Z Flip 6 بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 3.9 إنش.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن سامسونج ستدعم الشاشة الخارجية في الهاتف بطبقة حماية من زجاج “Gorilla Glass Armor”.

 من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن العملاق الكوري تقدم هاتف Flip6 بشاشة داخلية بحجم 6.7 إنش، كما يأتي الهاتف بتحسينات في تصميم مفصل الشاشة، مع نظام تبريد بحجم أكبر.

 كما تدعم سامسونغ هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائبة 12 جيجا بايت رام وهو إختيار يقدم للمرة الأولى في هذه الفئة من هواتف سامسونج، حيث إقتصرت هواتف Flip السابقة على ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 6 يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميغا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميغا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

 أيضاً من المتوقع أن يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh، ولقد أشارت التقارير إلى أن سامسونغ تخطط لعقد حدث في شهر يوليو للإعلان عن هذا الإصدار.

( نبض)
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