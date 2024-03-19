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تكنولوجيا وعلوم
قريبًا.. سماعتان من AirPods 4 قد تطلقهما آبل
Lebanon 24
19-03-2024
|
00:43
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تخطط آبل لطرح إصدارين من الجيل الرابع من سماعتها اللاسلكية أيربودز (AirPods 4) في وقتٍ لاحق من العام الجاري.
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السماعات الجديدة خلال شهر آيار المقبل على أن تطلقها آبل في الأسواق خلال شهري أيلول أو تشرين الأول بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون 16 القادمة.
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ووفقًا لما ذكره تقرير بلومبرغ، فإن من المتوقع أن يتمتع إصدارا AirPods 4 بتصميم جديد مع ملاءمة أفضل للأذن، بالإضافة إلى جودة صوت محسنة، وعلبة شحن محدثة بها منفذ USB-C للشحن.
وأضاف التقرير أن الطراز الأعلى سيتميز أيضًا بخاصية الإلغاء النشط للضوضاء، وهي ميزة لم تكن موجودة إلا في إصدارات Pro من سماعة AirPods، بالإضافة إلى مكبر صوت في علبة الشحن.
وتخطط آبل لإيقاف بيع الجيل الثاني والثالث من سماعات AirPods بعد طرح إصداري AirPods 4 الجديدين.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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