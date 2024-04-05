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تكنولوجيا وعلوم
هاتف X7b 5G الجديد من هونر.. إليكم أبرز مميزاته
Lebanon 24
05-04-2024
|
01:38
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أعلنت شركة هونر هاتفها الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس Honor X7b 5G، الذي يُعد نسخة مطورة من الإصدار الداعم لشبكات الجيل الرابع الذي أطلقته الشركة في الأسواق نهاية العام الماضي.
ويحتوي هاتف Honor X7b 5G على شاشة IPS LCD قياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة الشركة MagicOS 7.2.
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وفيما يتعلق بالتصوير، يضم الهاتف كاميرا أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميراتين مساعدتين بدقة قدرها 2 ميجابكسل لكل منهما لتصوير “بورتريه” والتصوير من قرب، مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.
ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6020 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية بسعة قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، ويضم الهاتف بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا.
ويقدم الهاتف بعض الإضافات المعتادة الأخرى مثل إمكانية زيادة مساحة التخزين عن طريق إدراج بطاقة microSD، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C ومنفذ السماعات السلكية 3.5 ملم، وسماعات مزدوجة، ودعم بلوتوث 5.1.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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