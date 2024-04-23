"إم جي موتور" تُطلق سيارتها "سيدان" الفاخرة.. إليكم سعرها





وتتألق MG 7 بالحداثة المتناغمة مع التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة والخصائص المتمحورة حول الأداء، وتأتي مزودة بخيار من محركات وقود البنزين مع الشاحن التوربيني بسعة تبلغ 1.5 لتر و2.0 لتر. ومن ثم تَعِد سيارة (MG 7) الجديدة بتوفير تجربة قيادة مشوقة.

Advertisement

وتُعدّ (MG 7) أول سيارة سيدان كبيرة الحجم على الإطلاق ضمن مجموعة طرازات (إم جي موتور)، ولقد جرى تصميمها بعناية بهدف التمتع بمزايا الدقة والأناقة. أعلنت شركة إم جي موتور "MG Motor"، إطلاق سيارة (MG 7) السيدان الجديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي ولبنان والعراق، لتشكّل بذلك توسعة بارزة لمجموعة طرازات العلامة التجارية البريطانية المنشأ.وتتألق MG 7 بالحداثة المتناغمة مع التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة والخصائص المتمحورة حول الأداء، وتأتي مزودة بخيار من محركات وقود البنزين مع الشاحن التوربيني بسعة تبلغ 1.5 لتر و2.0 لتر. ومن ثم تَعِد سيارة (MG 7) الجديدة بتوفير تجربة قيادة مشوقة.وتُعدّ (MG 7) أول سيارة سيدان كبيرة الحجم على الإطلاق ضمن مجموعة طرازات (إم جي موتور)، ولقد جرى تصميمها بعناية بهدف التمتع بمزايا الدقة والأناقة.

ويتألق الطراز ضمن فئة التجهيزات العالية بمقاعد مكسوة بجلد (Napa) الناعم الفخم، وألياف السويد الدقيقة، والأنابيب الأوروبية النمط لإضفاء المزيد من الحداثة والارتقاء بالأحاسيس لمستويات عليا.

ووفقًا لفئة التجهيزات، يستطيع السائقون الاستمتاع بخصائص عديدة، منها: عدّاد السرعة، وزر وضعية القيادة الرياضية الفائقة المثبَّت في موضع ملائم ضمن عجلة القيادة، مما يمنح تجربة قيادة رياضية غامرة وفق وضعية (X-mode) المخصَّصة للقيادة الدقيقة.



وتكمّل الشاشة الأمامية التي يبلغ مقاسها 10.25 بوصات لشاشة المعلومات، و 12.3 بوصة لشاشة الترفيه، مما يلبي متطلّبات القيادة الغامرة.

تتوفر حاليًا سيارة (MG 7) الجديدة في أسواق مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، والعراق بسعر يبدأ من 21,300 دولار أمريكي (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة)، مما يضمن توفير الطراز الجديد للقيمة الاستثنائية في فئتها، إذ تجمع بين مزايا التصميم الأنيق والأداء الجيد مع خصائص مبتكَرة عديدة.(البوابة العربية للأخبار التقنية)