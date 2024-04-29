هل تفعلها هواوي وتصنّع هواتفها بالكامل محليًا؟

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تقترب شركة هواوي من الوصول إلى التصنيع المحلي الكامل لهواتفها الذكية في الصين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.واستطاعت الشركة أن تجعل ما يزيد على 90% من مكونات سلسلة هواتفها الجديدة Pura 70 من صنع شركات صينية، وهو ما يشير إلى نجاح الشركة في التوطين شبه الكامل لتلك الصناعة في بلادها.ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Fomalhaut Techno Solutions البحثية اليابانية، فإن شركات صينية متعددة تورد المكونات الرئيسية المُستخدمة في هواتف هواوي Pura 70 الجديدة، ومنها شركات OFilm و Lens Technology و Goertek و Csun و Sunny Optical و BOE و Crystal-Optech.وأما المكونات التي ما زالت معتمدة على الشركات الأجنبية خارج الصين فهي تشمل معالج Kirin 9010 والكاميرا الرئيسية في إصدار Pura 70 Ultra، ومع التقدم المتوقع في صناعة الرقاقات وتقنيات الكاميرا، من المرجح أن تتمكن هواوي من التصنيع المحلي الكامل لهواتفها مستقبلًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)