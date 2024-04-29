21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هل تفعلها هواوي وتصنّع هواتفها بالكامل محليًا؟
Lebanon 24
29-04-2024
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقترب شركة هواوي من الوصول إلى التصنيع المحلي الكامل لهواتفها الذكية في الصين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
واستطاعت الشركة أن تجعل ما يزيد على 90% من مكونات سلسلة هواتفها الجديدة Pura 70 من صنع شركات صينية، وهو ما يشير إلى نجاح الشركة في التوطين شبه الكامل لتلك الصناعة في بلادها.
Advertisement
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Fomalhaut Techno Solutions البحثية اليابانية، فإن شركات صينية متعددة تورد المكونات الرئيسية المُستخدمة في هواتف هواوي Pura 70 الجديدة، ومنها شركات OFilm و Lens Technology و Goertek و Csun و Sunny Optical و BOE و Crystal-Optech.
وأما المكونات التي ما زالت معتمدة على الشركات الأجنبية خارج الصين فهي تشمل معالج Kirin 9010 والكاميرا الرئيسية في إصدار Pura 70 Ultra، ومع التقدم المتوقع في صناعة الرقاقات وتقنيات الكاميرا، من المرجح أن تتمكن هواوي من التصنيع المحلي الكامل لهواتفها مستقبلًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:35 | 2024-04-29
29/04/2024 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
07:23 | 2024-04-29
29/04/2024 07:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
03:10 | 2024-04-29
29/04/2024 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
05:43 | 2024-04-29
29/04/2024 05:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت وجه ولديها.. ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين وتعلم ابنها الصلاة (فيديو)
Lebanon 24
أخفت وجه ولديها.. ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين وتعلم ابنها الصلاة (فيديو)
00:26 | 2024-04-29
29/04/2024 12:26:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:40 | 2024-04-29
دعوى ضدّ "ChatGPT".. أعطى معلومات مغلوطة وغير حقيقية!
07:37 | 2024-04-29
تسريب جديد عن "آيفون 16".. هذا ما يميّز الهاتف المنتظر
07:21 | 2024-04-29
"ثريدز" تطلق خاصية جديدة.. تعرفوا اليها
04:00 | 2024-04-29
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
03:09 | 2024-04-29
الأول من نوعه عربيا.. الأردن يحتضن مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية
00:24 | 2024-04-29
مجلس أميركي من أجل استخدام "آمن وسليم" للذكاء الاصطناعي
فيديو
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
30/04/2024 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
30/04/2024 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
30/04/2024 01:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24