Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل تفعلها هواوي وتصنّع هواتفها بالكامل محليًا؟

Lebanon 24
29-04-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1193431-638500159733855474.png
Doc-P-1193431-638500159733855474.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقترب شركة هواوي من الوصول إلى التصنيع المحلي الكامل لهواتفها الذكية في الصين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

واستطاعت الشركة أن تجعل ما يزيد على 90% من مكونات سلسلة هواتفها الجديدة Pura 70 من صنع شركات صينية، وهو ما يشير إلى نجاح الشركة في التوطين شبه الكامل لتلك الصناعة في بلادها.
Advertisement

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Fomalhaut Techno Solutions البحثية اليابانية، فإن شركات صينية متعددة تورد المكونات الرئيسية المُستخدمة في هواتف هواوي Pura 70 الجديدة، ومنها شركات OFilm و Lens Technology و Goertek و Csun و Sunny Optical و BOE و Crystal-Optech.

وأما المكونات التي ما زالت معتمدة على الشركات الأجنبية خارج الصين فهي تشمل معالج Kirin 9010 والكاميرا الرئيسية في إصدار Pura 70 Ultra، ومع التقدم المتوقع في صناعة الرقاقات وتقنيات الكاميرا، من المرجح أن تتمكن هواوي من التصنيع المحلي الكامل لهواتفها مستقبلًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2024-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:40 | 2024-04-29
07:37 | 2024-04-29
07:21 | 2024-04-29
04:00 | 2024-04-29
03:09 | 2024-04-29
00:24 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24