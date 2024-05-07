TCL تكشف عن تلفاز ذكي بشاشة عملاقة

كشفت شركة TCL عن التلفاز الذكي ذي الشاشة العملاقة Thunderbird 100MAX 2024 المزود بنظام إضاءة خلفية مكون من 540 منطقة وإعداد دون إعلانات.

ويعني الإعداد دون إعلانات أن إعدادات المصنع للتلفاز تحذف الإعلانات.

ويحتوي TCL Thunderbird 100MAX 2024 شاشة بقياس قدره 100 بوصة، وينضم إلى قائمة متزايدة من أجهزة التلفاز ذات الشاشات العملاقة الصادرة سابقًا.

ويركز Thunderbird 100MAX على فعالية التكلفة، مع أنه أغلى من نموذج شاومي Redmi MAX 100 2025 الصادر سابقًا.

ويأتي التلفاز مع تحسن كبير في تكوينه مقارنة بنموذج Redmi MAX 100 2025، إذ يوفر شاشة بقياس قدره 100 بوصة قادرة على توفير دقة قدرها 3840×2160 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا و 540 قسمًا للإضاءة الخلفية وما يصل إلى 120 شمعة في المتر المربع من السطوع.

ويتمتع Thunderbird 100MAX 2024 بنسبة تباين ديناميكية قدرها 12000000:1 وتغطية ما يصل إلى 95 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3.

كما يأتي التلفاز مزودًا بمخرج صوت محسّن، وهو مجهز بنظام صوتي بقوة قدرها 50 واطًا مكون من 7 وحدات مع أربع وحدات كاملة النطاق ومكبري صوت ووحدة صوت جهير واحدة.

ويأتي نموذج Redmi MAX 100 2025 مزودًا بأربع مكبرات صوت فقط، مما يعني أن نموذج TCL يوفر أداءً صوتيًا أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تعرض إعدادات المصنع لتلفاز TCL ذي الشاشة العملاقة الإعلانات، على عكس نموذج Redmi MAX 100 2025 الذي يحتاج إلى تعديل لإيقاف خدمة الإعلانات.

ويحتوي Thunderbird 100MAX 2024 شريحة MT9653 من ميدياتيك مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيغابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت.

ويدعم التلفاز اتصال Bluetooth 5.2 بالإضافة إلى WiFi 6.0، وهو مجهز بمنفذي HDMI 2.1 ومنفذي HDMI 2.0 ومدخل AV ومنفذ USB-A 3.0 وواجهة USB-A 2.0. وتتوفر أيضًا واجهة RJ45 واحدة في Thunderbird 100MAX 2024.

ويتوفر تلفاز TCL الجديد ذو الشاشة العملاقة عبر منصات البيع بالتجزئة، مثل JD.com، مقابل نحو 1525 دولارًا.

( aitnews)