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تكنولوجيا وعلوم
بعد توقفه لعدة أشهر.. "فوياجر "1 التابع لناسا يعود للحياة
Lebanon 24
17-06-2024
|
00:20
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عاد مسبار "فوياجر 1" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى الحياة بعد توقفه لعدة أشهر، ليلتقط ويرسل بيانات علمية مرة أخرى.
وقال مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إن أدوات مسبار "فوياجر 1" عادت للعمل بعد مشكلة في الحاسوب في تشرين الثاني الماضي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
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وكانت قد وصلت بيانات من "فوياجر 1" في نيسان الماضي، ولكنه عاد لعمله بشكل طبيعي مؤخرا.
وأطلق مسبار "فوياجر 1"، في عام 1977، ومنذ ذلك الوقت يحوم في الفضاء بين النجوم والأنظمة النجمية، حيث استطاع اكتشاف حلقة رقيقة حول كوكب المشتري، والعديد من أقمار زحل.
وتم تصميم أدوات هذا المسبار لجمع معلومات حول موجات البلازما والمجالات المغناطيسية والجسيمات.
ويتمركز مسبار "فوياجر 1" الآن على بعد يتجاوز 24 مليار كلم من الأرض ليصبح أبعد مركبة صنعها الإنسان عن الكوكب الذي نعيش عليه، فيما يبعد توأمه "فوياجر 2" على بعد حوالي 19 مليار كلم عن الأرض.
وبحسب ناسا، أطلق مسبار "فوياجر 1" ليحلق حول كواكب المشتري وزحل، ولكنه يحوم حاليا في الفضاء ليواصل جمع البيانات، وهو أول مركبة يصنعها الإنسان تعبر الغلاف الشمسي. (الحرة)
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