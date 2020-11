7 ميزات ضرورية يحتاجها "واتساب".. تعرف اليها!

يُعتبر واتساب تطبيق المراسلة الأكثر شعبية على مستوى العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم خلال شهر شباط الماضي، كما وصل عدد الرسائل المرسلة عبره إلى 100 مليار رسالة يوميًا. لذلك تستمر شركة واتساب في تقديم تحديثات وميزات جديدة للبقاء في صدارة المنافسة.دعمت الشركة التطبيق بالكثير من الميزات على مدار السنوات الماضية، منها: مكالمات الفيديو، وتحسين عناصر التحكم في الخصوصية، بالإضافة إلى المصادقة البيومترية، والتكامل مع تطبيق (Any.do) لإضافة التذكيرات والمهام، وميزة الرسائل الذاتية الاختفاء. ومع ذلك هناك الكثير من الميزات التي يفتقدها تطبيق واتساب، وتقدمها معظم تطبيقات المراسلة المنافسة.1- دعم حسابات متعددةلا يمكنك إنشاء أكثر من حساب واحد في تطبيق واتساب، حيث إنه يرتبط برقم واحد لكل هاتف، وإذا كان لديك هاتف يدعم شريحتين سيتوجب عليك اختيار رقم واحد منهما لتفعيل حساب، حيث لا يتضمن واتساب خيارًا لتفعيل رقمين في الهاتف نفسه.في حين أن تطبيق تيليغرام – أقرب منافس له – يقدم هذه الميزة مما يتيح لك امتلاك ما يصل إلى ثلاثة حسابات في التطبيق.2- ميزة تعديل الرسائل المرسلةلا يقدم تطبيق واتساب حتى الآن ميزة (تعديل الرسائل المرسلة)، وهي ميزة ينتظرها المستخدمون منذ فترة، كما تقدمها الكثير من تطبيقات التراسل المنافسة.من أهم التطبيقات التي تقدمها هو تطبيق تيليغرام – سواء في الهواتف الذكية، أو في إصدار سطح المكتب – فإذا قمت بإرسال رسالة لأحد الأشخاص في تيليجرام واكتشفت بعد إرسالها أنها تتضمن معلومات غير صحيحة أو تتضمن أخطاء إملائية، أو تريد استبدال كلمة بأخرى، أو إجراء أي تعديل عمومًا، يتيح لك التطبيق 48 ساعة بعد الإرسال يمكنك خلالها إجراء أي تعديلات تريدها في الرسالة.3- ميزة جدولة الإرسالتعتبر هذه الميزة واحدة من أكثر الميزات المطلوبة في تطبيق واتساب أيضًا، حيث يمكن أن تكون مفيدة في إرسال التذكيرات التي تحتاجها إلى الأشخاص، أو إرسال التهاني في المناسبات، وغير ذلك.الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة في إصدار واتساب للأعمال تحت اسم (Away message)، ولكن حتى الآن تتطلب جدولة الرسائل في واتساب العادي استخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية.تتوفر هذه الميزة أيضًا في تطبيق تيليجرام منذ أكثر من عام، حيث تسمح لك باختيار التاريخ والوقت لتسليم الرسالة.4- مساحة خاصة لحفظ الملاحظاتتتيح لك بعض تطبيقات المراسلة الشهيرة – مثل: تيليجرام، و Signal – الوصول إلى مساحة خاصة بك لإنشاء الملاحظات وحفظ عناوين URL والمزيد، ولكن تطبيق واتساب لم يقدم هذه الميزة حتى الآن.يطلق على هذه الميزة في تطبيق (Signal) اسم (Note to Self) وهي تبدو تمامًا مثل أي جهة اتصال أخرى في قائمتك، ولكنها محجوزة لملاحظاتك الخاصة، كما يمكنك مزامنتها مع الأجهزة المرتبطة أيضًا.بينما تأتي في تطبيق تيليجرام تحت اسم (Saved Messages) ويمكنك الوصول إليها في إصدار سطح المكتب عن طريق الضغط على صورة ملفك الشخصي في أي محادثة، ثم الضغط على أيقونة (إرسال رسالة) التي تظهر في الزاوية اليمنى أسفل صورتك.ستظهر لك محادثة بعنوان (Saved Messages) يمكنك إرسال ما تريده لنفسك فيها، وسيتزامن ذلك تلقائيا مع التطبيق في هاتفك. كما يمكنك في تطبيق تيليجرام أيضا إنشاء قناة خاصة بك للغرض نفسه.5- ميزة استطلاعات الرأيإذا أردت أن تجري استطلاع رأي سريع في مجموعات واتساب العائلية، أو مجموعات العمل أو في مجموعات الأصدقاء لن يمكنك القيام بذلك الآن إلا من خلال الأدوات والتطبيقات الخارجية.في حين تتيح لك تطبيقات المراسلة المنافسة – مثل: Threema، وتيليغرام – إجراء استطلاعات الرأي للمجموعات والقنوات بسهولة.6- تعتيم الوجوه قبل إرسال الصوريحتوي تطبيق (Signal) على الكثير من الميزات التي تركز على الخصوصية، ومن أبرزها: ميزة تعتيم الوجوه في صورة ما قبل إرسالها إلى جهات الاتصال، ويمكنك تنشيطها بسهولة عن طريق الضغط على رمز (طمس) blur الموجود بجوار رمز القلم، ثم تفعيل خيار (طمس الوجوه) blur faces.وهذه ميزة مطلوبة أيضًا في تطبيق واتساب، حيث تتيح مشاركة الصور م دون المساس بخصوصية الآخرين الذين يتواجدون في مكان الحادث.7- إرسال الرسائل بدون صوتلا تتطلب كل رسالة ترسلها لأحد ردًا على الفور، فقد ينشغل الناس بعملهم أو بأمور أكثر إلحاحًا، لذلك يقدم تطبيق تيليغرام ميزة تُسمى (إرسال بدون صوت) تتيح لمستخدميه إرسال الرسائل إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار.لاستخدام هذه الميزة ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإرسال بعد كتابة رسالتك، ثم اختيار (إرسال بدون صوت) Send without sound.سيتلقى المستلم إشعارًا كالمعتاد، لكن هاتفه لن يصدر صوتًا، وتعتبر هذه الميزة خيارًا رائعًا لإرسال الرسائل دون إزعاج المستلم.