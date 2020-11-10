تكنولوجيا وعلوم

نجاح أول تجربة "هايبرلوب" تحمل ركاباً.. أسرع مرّتين من الطائرة! (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2020 | 18:00
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أعلنت شركة "فيرجن هايبرلوب" نجاح أول تجربة لنقل الركاب في كبسولة "هايبرلوب" في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية، التي تعدّ المشروع المستقبلي الواعد الذي سيشكل مع اكتماله نقلة غير مسبوقة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم أجمع، حيث ستكون هذه الوسيلة أسرع بمرّتين من سرعة الطائرة.

وبحسب ما ذكر موقع "الإمارات اليوم"، فإنّ هذا الإنجاز يمهّد مع المراحل المتقدمة التي تمت في "مركز هايبرلوب للاعتماد"، الطريق أمام تبنّي أنظمة "هايبرلوب" حول العالم، ما يمثل خطوة جوهرية نحو تطبيق المشروعات في المنطقة، لاسيما في الإمارات والسعودية.
 
ويحظى هذا المشروع بدعم من شركة "موانئ دبي العالمية"، المزوِّد العالمي للخدمات اللوجستية الذكية.
 
وكان الرئيس التقني والشريك المؤسس، جوش جيجل، ومديرة تجربة الركاب في "فيرجن هايبرلوب"، سارة لوشيان، أول من خاض هذه التجربة، واستقلا هذه الوسيلة الجديدة للنقل.
 


وأجري الاختبار في موقع "ديفلووب" للاختبارات التي أجرتها الشركة لمسافة 500 متر في "لاس فيغاس" بولاية نيفادا، وذلك بعد أن أجرت الشركة في السابق أكثر من 400 اختبار بدون ركاب.
وقام الراكبان برحلتهما الأولى على متن مركبة "XP-2"، التي تم الكشف عنها أخيراً، والتي صممتها "مجموعة بيارك آنغلز"، وتمّت مراعاة كل الضمانات التي تكفل سلامة الركاب وراحتهم في التصميم. وصُممت المركبة التجريبية ذات المقعدين لإثبات أن الركاب يمكنهم فعلياً التنقّل بأمان في مركبة "هايبرلوب"، في حين أن المركبات في مرحلة الإنتاج ستكون أكبر لتتسع لـ28 راكباً.
 
وتتطلع شركة "فيرجن هايبرلوب"، ومقرها لوس أنجلوس، لمستقبل تتدفق فيه الكبسولات المعلقة المليئة بالركاب والبضائع عبر أنابيب مفرغة بسرعة 600 ميل في الساعة (966 كم / ساعة) أو أسرع.

وفي نظام "هايبرلوب"، الذي يستخدم الارتفاع المغناطيسي للسماح بالسفر شبه الصامت، تستغرق الرحلة بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط. وسيكون ذلك أسرع بمرتين من رحلة طيران تجارية و4 مرات أسرع من قطار فائق السرعة.
 
 
 
 
المصدر: الإمارات اليوم

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