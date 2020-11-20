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تكنولوجيا وعلوم
خبر سار.. خرائط غوغل تتيح لك إجراء مكالمات وسماع الموسيقى
Lebanon 24
20-11-2020
|
12:00
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تتيح لك شركة غوغل الآن الرد على المكالمات وإرسال الرسائل النصية وتشغيل الموسيقى، وكل ذلك من داخل تطبيق خرائط غوغل، حسب ما أعلنت الشركة.
ويتم الآن طرح التحديث الجديد على هواتف أندرويد، حيث سيتيح لك التركيز على الطريق بينما ينتقل مساعد غوغل إلى وضع القيادة الجديد، وهذا يعني أنه يمكنك إجراء المكالمات واستقبالها وإرسال الرسائل النصية والاستماع إليها والتحكم في موسيقاك بصوتك فقط في تطبيق خرائط غوغل ودون الحاجة إلى رفع يديك عن عجلة القيادة وإبعاد عينيك عن الطريق.
سوف ينبهك المساعد إلى مكالمة واردة حتى تتمكن من الرد أو الرفض بصوتك، مما يلغي الحاجة إلى النظر إلى هاتفك. على سبيل المثال: بدلاً من إلقاء نظرة خاطفة على جهازك لمعرفة من يتصل أثناء القيادة ثم النقر للرد، سيقول مساعد غوغل شيئًا مثل (اتصال من محمد، هل تريد الرد؟) ويمكنك بعد ذلك قول نعم أو لا للرد على المكالمة أو رفضها.
يمكنك أيضًا تشغيل الوسائط من خدمات البث مثل YouTube Music وSpotify وGoogle Podcasts بقول: “Hey Google، شغل [الفنان] أو OK Google، شغل [اسم الأغنية].
ويمكنك تقديم الطلبات حسب النوع أو الألبومات أو ببساطة قول تشغيل بعض الموسيقى.
للبدء، افتح تطبيق خرائط غوغل على هاتف أندرويد وابدأ في التنقل إلى وجهة ما، ثم اضغط على النافذة المنبثقة للبدء، ويمكنك أيضًا قول "مرحبًا غوغل ، افتح إعدادات المساعد"، ثم حدد التنقل واختر وضع القيادة لتشغيله.
الآن ميزة وضع القيادة المساعد متاحة فقط لمستخدمي أندرويد (الإصدار 9.0 أو أعلى). تقول غوغل إن المزيد من المزايا ستظهر قريبًا في وضع القيادة المساعد.
دائما ما تعمل شركة غوغل على جعل تطبيقها أكثر فائدة وملاءمة، وتضيف إليه الكثير من الأدوات والمزايا، حيث أعلنت عن إضافة ثلاث مزايا جديدة إلى تطبيق خرائط جوجل، بما في ذلك حالة الازدحام في النقل المباشر.
قالت شركة غوغل : "منذ بداية الوباء، أضفنا ما يقرب من 250 ميزة وتحسينات جديدة إلى خرائط جوجل لمساعدتك على التكيف مع هذا الوضع الطبيعي الجديد".
على سبيل المثال، تستخدم جوجل بيانات الموقع المجمعة لبيان أوقات الازدحام – التي قد ترغب في تجنبها – لما يقرب من 20 مليون مكان حول العالم. وفي الوقت نفسه، تشهد الخرائط 50 مليون تحديث كل يوم، مع بيانات موثوقة مصدرها أكثر من 10000 حكومة محلية ووكالات للعبور ومنظمات أخرى.
المصدر: العربية
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