تكنولوجيا وعلوم

ميزة غير مسبوقة.. تعرفوا الى أول هاتف ذكي مضاد للبكتيريا والجراثيم (صورة)

Lebanon 24
21-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-767988-637415422373467068.jpg
Doc-P-767988-637415422373467068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أزاحت إحدى الشركات الستار عن أول هاتف مضاد للبكتيريا في العالم، والذي يوقف انتشار الجراثيم.
ويحمل الهاتف اسما مبدئيا هو "كات إس42"، وهو قادر على الحد من انتشار البكتيريا بفضل تضمنه لأيونات فضية تم إضافتها أثناء عملية تصنيعه، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 


وتزعم شركة "بوليت" المصنعة للهاتف أنه يمتاز بالقدرة على تقليل عدد البكتيريا المتواجدة على سطحه بنسبة 80% في غضون 15 دقيقة، و99.9% في غضون 24 ساعة.
 
وفي حين أن هاتف "كات إس42" لا يعمل على تحييد البكتيريا أو الفيروسات بشكل فعال، بما في ذلك فيروس "كورونا" المستجد، إلا أنه يوقف انتشار وتكاثر مسببات الأمراض.

يقول صانعو الهاتف القوي إن الجهاز مقاوم للماء تماما، وينصحون بضرورة غسله بانتظام بالماء والصابون والمطهرات وحتى المبيض للإبقاء عليه نظيفا.

وأكد بيتر كننغهام، نائب رئيس شركة "بوليت" أن امتلاك الهاتف ضروري بالنسبة لأولئك الذين يعملون في بيئة رعاية صحية أو اجتماعية، وكذلك الذين يزورون مواقع متعددة لوظائفهم".

ولن يكون هاتف "كات إس42" متاحا للشراء إلا في أوائل العام المقبل 2021، وسيطرح بسعر 300 دولار.

وعن خواص الهاتف، فهو مزود ببطارية 4200 مللي أمبير، ومقاوم للماء والغبار، وشاشة 5.5 بوصة تعمل باللمس حتى بأصابع مبللة أو عند ارتداء قفازات، و3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، مع سعة تخزين إضافية من خلال بطاقة ذاكرة.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل وأمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، ويقبل شريحتي اتصال، وضمان عامين.

وينصح البروفيسور، بيتر هول، من جامعة واترلو، بأنه يجب تنظيف الهواتف الذكية مرتين في اليوم، مرة في فترة تناول الغداء الثانية عند تناول الشاي، وذلك لمنع المزيد من عمليات انتقال الميكروبات.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
18:00 | 2020-11-21
15:00 | 2020-11-21
09:00 | 2020-11-21
06:00 | 2020-11-21
23:00 | 2020-11-20
21:00 | 2020-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website