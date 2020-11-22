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تكنولوجيا وعلوم
تعرّفوا إلى أحدث هواتف "5G" المنافسة من "Realme" (فيديو)
Lebanon 24
22-11-2020
|
06:00
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كشفت شركة "Realme" الصينية عن أحدث أجهزة "5G" الذي ستنافس من خلاله هواتف "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"هواوي" الصينية الحديثة.
وبحسب ما ذكر موقع "ixbit"، فإنّ هاتف "Realme 7 5G" يأتي بهيكل أنيق مصنوع من الزجاج والمعدن، مقاوم للماء والغبار، ومحمي من الرطوبة والخدوش، أبعاده (162/75/9) ملم، ووزنه 195 غ.
وزود هذا الجهاز بشاشة "LCD" بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) ميغابيكسل، وترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 480 شمعة/م.
وضمن الأداء الممتاز له معالج "Dimensity 800U 5G" ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، ومعالج رسوميات "Mali-G57 MC3".
كما زودته "Realme" بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة مثبت على جانب الهيكل، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم خاصية التعرف إلى الوجوه.
المصدر:
روسيا اليوم
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