تكنولوجيا وعلوم

طابعة ثلاثية الأبعاد تشيد منزلا من 3 طوابق (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-773778-637432141106452694.png
Doc-P-773778-637432141106452694.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتوسع العالم في استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد للعديد من الأغراض، ومنها الأغراض الإنشائية مثل إنشاء المنازل، التي يجري تشييد العديد منها بهذه الطريقة في الوقت الحالي.

ورغم أن إنشاء المنازل يحتاج إلى معدات ضخمة وأعداد كبيرة من البشر للمشاركة في إتمامه، إلا أن الطابعات الثلاثية الأبعاد أصبح بإمكانها اقتحام هذا المجال من أوسع أبوابه والمشاركة في إنشاء منازل بأكملها.
 
 
ويظهر مقطع فيديو نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مشاركة طابعة ثلاثية الأبعاد بإنشاء منزل له العديد من الغرف ومكون من 3 طوابق يتم إنشاؤها واحدة تلو الآخر في وقت قياسي.

ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن تلك الطابعة يمكنها بناء متر مربع من المواد الخرسانية خلال 5 دقائق فقط، مشيرة إلى أن نجاح هذا الأمر يوفر الكثير من الوقت والمال.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2020-12-10
23:00 | 2020-12-10
21:00 | 2020-12-10
15:00 | 2020-12-10
12:00 | 2020-12-10
09:00 | 2020-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website