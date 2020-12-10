طابعة ثلاثية الأبعاد تشيد منزلا من 3 طوابق (فيديو)

يتوسع العالم في استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد للعديد من الأغراض، ومنها الأغراض الإنشائية مثل إنشاء المنازل، التي يجري تشييد العديد منها بهذه الطريقة في الوقت الحالي.



ورغم أن إنشاء المنازل يحتاج إلى معدات ضخمة وأعداد كبيرة من البشر للمشاركة في إتمامه، إلا أن الطابعات الثلاثية الأبعاد أصبح بإمكانها اقتحام هذا المجال من أوسع أبوابه والمشاركة في إنشاء منازل بأكملها.

This house in Bavaria is under construction... by a 3D printer. pic.twitter.com/5HXRuOHrI5 — DW News (@dwnews) December 10, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مشاركة طابعة ثلاثية الأبعاد بإنشاء منزل له العديد من الغرف ومكون من 3 طوابق يتم إنشاؤها واحدة تلو الآخر في وقت قياسي.



ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن تلك الطابعة يمكنها بناء متر مربع من المواد الخرسانية خلال 5 دقائق فقط، مشيرة إلى أن نجاح هذا الأمر يوفر الكثير من الوقت والمال.