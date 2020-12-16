"درون" ذكية مهمتها إنقاذ من يتعرضون للغرق... (فيديو)

أصبحت الطائرات المسيرة "درون" جزءا من حياة البشر في السنوات الأخيرة، بداية من الاستخدامات العسكرية وصولا إلى الاستخدامات المدنية.



وبينما يتم استخدامها على نطاق واسع في المجالات العسكرية، فإن الطائرات المسيرة المخصصة للأغراض المدنية أصبحت أكثر تنوعا وأكثر قدرة على تلبية احتياجات البشر في العديد من المجالات حتى أصبحت جزءا من خطط الطوارئ الخاصة بإنقاذ من يتعرضون للغرق.

Lifeguard drones are now saving humans from drowning pic.twitter.com/Ge8jeQpnsl — Tech Insider (@techinsider) December 15, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني طائرة مسيرة تم تطويرها لتكون قادرة على تلبية احتياجات خدمات الطوارئ وعمليات الإنقاذ التي تستهدف حماية البشر من الغرق.



وبحسب الفيديو، تقوم الطائرة المسيرة بالإقلاع والوصول إلى من يتعرض للغرق في وقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية للإنقاذ وهو ما يعني أن فرصة النجاة أصبحت أكبر.

وتقوم تلك الدرون بإلقاء وسائل خاصة بالنجاة بالقرب ممن يتعرض للغرق حيث يمكنه استخدامها في الوصول إلى بر الأمان أو منحه الوقت الكافي للتماسك حتى يصل إليه من يقوم بإنقاذه.