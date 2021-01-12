تكنولوجيا وعلوم

تطبيق التحذير من "كورونا" في ألمانيا أبلغ عن 200 ألف نتيجة إيجابية حتى الآن​​​​​​​

Lebanon 24
12-01-2021 | 23:00
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كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية، أن تطبيق التحذير من "كورونا" أبلغ عن 200 ألف نتيجة إيجابية حتى الآن. وقال متحدث باسم الوزارة، أن هذا العدد يجب أن يتضاعف إذا تم ضربه في عدد المخالطين وعدد الاشخاص الذين تم تحذيرهم، وهذا عدد كبير.

ووصف المتحدث التطبيق بأنه ناجح، مشيراً إلى أنه تم تنزيله 25 مليون مرة حتى الآن وأنه نقل 7 مليون نتيجة اختبار.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن التطبيق لم يعد اليوم نفس التطبيق الذي كان عند بدايته في حزيران 2020، فقد خضع لتحديثات متعددة وصارت تحذيراته أكثر دقة اليوم. وحسب البيانات الصادرة، فلم يتم التخطيط حتى الآن لتحديث التطبيق في ظل ظهور سلالات جديدة للفيروس يُفْتَرَض أنها تنتشر بشكل أسهل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى نقص الشواهد عن المسافة ومدة المخالطة التي تنتقل هذه السلالات خلالها. يذكر أن التطبيق يقيس عبر خاصية "البلوتوث" مسافة ومدة المخالطة بين المستخدمين.
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