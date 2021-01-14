شركة "Dell" تعود للمنافسة في سوق الأجهزة المحمولة

ستعود شركة "Dell" للمنافسة بقوة في سوق الأجهزة المحمولة، حيث كشفت عن كمبيوترات جديدة بمواصفات مميزة.



وبحسب ما ذكر موقع "3dnews"، فإنّه من بين أبرز أجهزة الحاسب المحمولة التي استعرضتها الشركة مؤخراً جاء حاسبا "Latitude 9420" و"Latitude 9520"، اللذان زودا بهياكل متينة وخفيفة الوزن مصنوعة من المعدن، وشاشات تطوى بزاوية 360 درجة لتوفر للمستخدم إمكانية استعمالها كحواسب لوحية كبيرة لعرض الفيديوهات، ودقة هذه الشاشات تعادل (2560/1600) بيكسل.

ومن أبرز الميزات التي حصل عليها هذان الجهازان هي غالق متحرك يمكنه حجب صورة كاميرا الويب في أي وقت أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت، فضلاً عن أنهما مجهزان بمفاتيح خاصة لكتم أصوات "المايكروفون" أو إيقاف عمل الكاميرا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذه الحواسب معالجات من الجيل 11 من إنتاج شركة "إنتل"، وذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 32 غيغابايت، فضلا عن أنها مزودة بأجهزة موديم "Snapdragon X20" و"Snapdragon X55" تمكنها من الاتصال مع شبكات "LTE" وشبكات "5G".