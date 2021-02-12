تكنولوجيا وعلوم

شاهدوا أول فيديو للمريخ.. المسبار الصيني يرصد "فوهات بيضاء"

Lebanon 24
12-02-2021 | 17:15
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نشرت الصين، الجمعة، أول فيديو للمريخ سجله مسبار "تيانوين-1"، بعد دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر، وهي أحدث خطوة في برنامج الفضاء الطموح لبكين.

ورصدت اللقطات المذهلة مشهد المريخ والغلاف الجوي من سماء حالكة السواد، بينما كانت المركبة الفضائية الصينية تحلق فوق الكوكب الأحمر. وتم إطلاق المسبار في تموز الماضي. 
 
وبعد رحلة استغرقت 500 مليون كيلومتر من الأرض، دخل "تيانوين-1" المدار حول المريخ الأربعاء، بعد إطلاقه في 23 تموز على متن صاروخ انطاق من مركز وينتشانغ للفضاء في هاينان بالصين. 
 
وأرسل المسبار بالفعل صورته الأولى للمريخ، وهي صورة بالأبيض والأسود أظهرت ميزات جيولوجية بما في ذلك فوهة شياباريللي وفاليس مارينيريس، وهي امتداد شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ.

وفي مقطع مدته دقيقتان نشرته إدارة الفضاء الوطنية الصينية الخميس، شوهد سطح الكوكب يبرز من سماء شديدة السواد مقابل السطح الخارجي للمسبار.
 


وأظهرت اللقطات التي التقطتها كاميرتا مراقبة اهتزازا طفيفا للمسبار بعد اشتعال المحرك.

وتظهر الفوهات البيضاء على سطح الكوكب، والتي تتلاشى من الأبيض إلى الأسود في الفيديو، أثناء تحليق المسبار على مدار يوم واحد.
المصدر: سكاي نيوز
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