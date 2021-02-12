شاهدوا أول فيديو للمريخ.. المسبار الصيني يرصد "فوهات بيضاء"

نشرت الصين، الجمعة، أول فيديو للمريخ سجله مسبار "تيانوين-1"، بعد دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر، وهي أحدث خطوة في برنامج الفضاء الطموح لبكين.



ورصدت اللقطات المذهلة مشهد المريخ والغلاف الجوي من سماء حالكة السواد، بينما كانت المركبة الفضائية الصينية تحلق فوق الكوكب الأحمر. وتم إطلاق المسبار في تموز الماضي.

وبعد رحلة استغرقت 500 مليون كيلومتر من الأرض، دخل "تيانوين-1" المدار حول المريخ الأربعاء، بعد إطلاقه في 23 تموز على متن صاروخ انطاق من مركز وينتشانغ للفضاء في هاينان بالصين.



وأرسل المسبار بالفعل صورته الأولى للمريخ، وهي صورة بالأبيض والأسود أظهرت ميزات جيولوجية بما في ذلك فوهة شياباريللي وفاليس مارينيريس، وهي امتداد شاسعة من الأخاديد على سطح المريخ.



وفي مقطع مدته دقيقتان نشرته إدارة الفضاء الوطنية الصينية الخميس، شوهد سطح الكوكب يبرز من سماء شديدة السواد مقابل السطح الخارجي للمسبار.