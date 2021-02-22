تسريبات تكشف عن تصميم سماعات "AIRPODS" الجديدة من "آبل"!

كشفت أول الصور المسربة التي تعود للجيل القادم من سماعات "آبل" اللاسلكية "AIRPODS"، حيث يظهر نموذج السماعة اللاسلكية عن تصميم صغير الحجم بنفس ملامح تصميم الجيل السابق من سماعات "AIRPODS".



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizchina"، فإنّ شركة "آبل" تستعدّ لإطلاق إصدار جديد من سماعات "AIRPODS" اللاسلكية، واليوم تأتي تسريبات مصوّرة لتقدم رؤية حول تصميم هذا الإصدار، مع بعض التفاصيل حول مواصفات الجيل القادم من السماعات.

ويتميّز الإصدار القادم من سماعات "AIRPODS" بتصميم صغير الحجم داخل الأذن، كما يدعم التصميم سدادات لتحسين قدرات السماعة في ميزة حجب الضوضاء، كما يؤكّد مصدر التسريبات على أن هذا الإصدار يأتي بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الحالية.

كما تكشف الصورة المسربة للسماعة عن ثقب في الجزء العلوي من السماعة اللاسلكية يدعم خفض الضغط، مع فتحة أخرى للميكروفون، ومستشعر لقياس المسافة مع فتحة لتخفيف الضغط في الجزء الداخلي.



كما أنّه من المقرر أن يتضمن الإصدار الجديد من سماعات "AIRPODS" بعض من مميزات الإصدارات السابقة "AirPods2" و"AirPods Pro"، ومن بين هذه المميزات تصميم داخل الأذن تقريباً، مع مقبض في نهاية السماعة، كما تدعم ميزة حساسية اللمس، وميزة خفض الضوضاء النشطة.



كما يؤكد مصدر التسريبات على أن الجيل الجديد من سماعات "AIRPODS" يتميز بتصميم يدعم التثبيت في الأذن بكفاءة أعلى، كما تدعم السدادات الفصل عن السماعة عند إستخدام السماعة مع ميزة خفض الضوضاء السلبية التي تتيح للمستخدم الإستماع إلى البيئة المحيطة به، أو يمكن تركيب السدادات لعزل الضوضاء بكفاءة.



ومن المقرّر أن تضم السماعة شريحة "H2" التي ستدعم تقليص حجم السماعة وتوفير إستهلاك الطاقة، من جانب أخر تأتي حافظة الشحن بنفس تصميم حافظة سماعة "Pro"، إلا أن حافظة الشحن الخاصة بالإصدار الجديد تتميز بحجم أصغر.