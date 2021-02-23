تكنولوجيا وعلوم

تحديث سياسة الخصوصية لـ"واتسآب".. ماذا يحدث لمن يرفض الموافقة؟

Lebanon 24
23-02-2021 | 15:00
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تعرض تطبيق "واتسآب" لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاصة بسياسة الخصوصية، وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها حتى 15 أيار المقبل.

يقول موقع "تيك كرانش" الأميركي إن "واتسآب" يحاول استرضاء مستخدميه بعدما بدأ بعضهم استبداله بتطبيقات أخرى منافسة، مضيفا: "رغم ذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يوافق المستخدم على التغييرات الجديدة، التي تطرأ على سياسة الخصوصية".
وتابع الموقع: "سيواصل التطبيق طلب موافقتهم على تحديثات الخصوصية الجديدة وإذا استمروا في عدم قبول الشروط سيتم إيقاف إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق بينما يسمح لهم بتلقي المكالمات والحصول على إشعارات".

ولفت الموقع إلى أنه بعد أسابيع من ذلك سيتم حذف الحسابات تلقائيا، مشيرا إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة تنص على أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يوما.

ويقول الموقع: "يبدو أن تطبيق "واتسآب" ماض في تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة"، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن موافقا ولا تنوي الموافقة فيجب عليك أن تبحث مبكرا عن تطبيق آخر يؤدي ذات المهمة.
المصدر: سبوتنيك
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