تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تكشف رسمياً عن هاتف "Galaxy A72".. إليكم خصائصه وسعره!

Lebanon 24
18-03-2021 | 18:00
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كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن هاتف "Galaxy A72" الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وإعدادات رباعية للكاميرا الخلفية وبسعر سيبلغ 450 يورو.

وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فإنّ هاتف "Galaxy A72" يتميز بشاشة "Super AMOLED" بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz ويأتي بنمط لأعلى سطوع 800 nits، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميغا بيكسل كما يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج "Snapdragon 720G"، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 غيغا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

ويأتي هاتف "Galaxy A72" بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميغا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميغا بيكسل، ومستشعر "telephoto" بدقة 8 ميغا بيكسل لدعم تكبير حتى 3مرات وفتحة عدسات f/2.4، وتضم الإعدادات أيضاً مستشعر macro بدقة 5 ميغا بيكسل.

ويدعم الهاتف معايير IP67، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم، مع مكبرات صوتية وتقنية "Dolby Atmos"، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة "5000 mAh"، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يضم الهاتف واجهة "One UI 3.1".
 
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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