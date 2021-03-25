تكنولوجيا وعلوم

Lenovo تحيي حواسب Nook من جديد

Lebanon 24
25-03-2021 | 06:00
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قررت شركة Lenovo إحياء سلسلة حواسب Nook اللوحية بجهاز يتمتع بمواصفات جيدة وسعر منافس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Lenovo تعاونت مع شركة Barnes & Noble لتطوير حاسب جديد من فئة Nook سيحصل على ميزات تجعله ملائما لمختلف الأعمار وسيناسب الأطفال بفضل برمجيات Google Kids Space.
 
 
ومن المفترض أن يأتي هذا الحاسب بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، وزنه 420 غ فقط، مجهز بشاشة IPS بمقاس 10 بوصات بدقة عرض Full HD، ومجهزة بتقنيات TÜV Rheinland لحماية العين من إشعاعات الضوء الأزرق الضارة.

وسيضمن الأداء الجيد لهذا الجهاز معالج ثماني النوى بتردد 2.3 غيغاهيرتز، ونظام تشغيل أندرويد، وذواكر تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت.
 
 
 
كما دعمته Lenovo بتقنيات Dolby Atmos لمنح الأصوات صفاء ووضوحا ممتازين، ومنفذ لبطاقات الذاكرة من نوع microSD، وبطارية تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات متواصلة، أما سعره فسيكون نحو 130 دولارا فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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