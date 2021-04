لمواجهة المنافسة.. واتسآب يضيف ميزات جديدة

WhatsApp is developing a feature that allows to change some colors in their app. 🎨

The feature is under development and there are no further details at the time. pic.twitter.com/z7DMLjaG6l

حين بدأ واتسآب تحديث ميزاته بعناية فائقة ووضع حركة مستخدميه أولاً على الرغم من أن لطالما وضعت منصة وسائل التواصل الاجتماعي راحة استخداماتها أولاً.ولكن نظرًا لرد الفعل العنيف العام، فإن واتسآب بدأ الآن إضافة ميزات جديدة وفريدة بعد أن فقد العديد من مستخدميه لصالح شركة تليغرام المنافسة له.ألوان التطبيقالميزة الأخيرة التي تم رصدها هي أن واتسآب سيسمح للمستخدمين قريبًا بتغيير بعض ألوان التطبيق على أجهزتهم، مثل لون النص والرموز، وهذه الميزة مشابهة لتلك المتوفرة بالفعل على تليغرام.





وفقًا لموقع WAbetainfo، فإن هذه الميزة موجودة بالفعل في مرحلة الاختبار، لكن لم يتم إصدار تفاصيل هذه الميزة رسميا حتى الآن، ولكن إذا كانت في مرحلة التطوير، فهذا يعني أنها ستصبح متاحة للجميع قريبا.الرسائل الصوتيةتحديث الرسائل الصوتية أيضا أحد الميزات التي من المؤكد إطلاقها، والتي يسمح فيها تطبيق المراسلة للمستخدمين بالاستماع إلى ملاحظاتهم الصوتية بسرعة أكبر.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?



WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.



More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB





نسخ احتياطية بكلمات مرور خاصة



إلى جانب هذه الميزة، من المقرر أن يطلق التطبيق ميزة عمل نسخ احتياطية للبيانات المخزنة في السحابة وحمايتها بكلمة مرور خاصة، وسيتم تطبيق الميزة الجديدة على خاصية النسخ الاحتياطية العادية التي تحدث كل يوم.