تكنولوجيا وعلوم

هاتف ZTE القادم سيحصل على "أقوى كاميرا" للأجهزة الذكية لهذا العام!

Lebanon 24
08-04-2021 | 23:00
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أعلنت شركة ZTE الخامس عشر من نيسان الجاري موعدًا للإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية، سيكون من ضمنها هواتف تتمتع بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وتبعًا للرئيس التنفيذي للشركة فإن "أحد الهواتف التي ستعلن عنها شركته قريبًا، والذي سيحمل اسم Axon 30 Pro سيحصل على أقوى كاميرا ستطرح في الهواتف لهذا العام".

 

وتظهر أحد الصور التي نشرتها ZTE لكاميرا هاتفها المنتظر أن الكاميرا تحوي على 4 وحدات تصوير، 3 منها أساسية والرابعة للتصوير القريب، وتضم كل وحدة تصوير أساسية ما بين 7 إلى 8 عدسات، أي أنها ستوفر ميزات ممتازة للتقريب البصري للصور مع الحفاظ على جودة الصورة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن دقة إحدى عدسات الهاتف المذكور قد تصل إلى 200 ميغابيكسل، كما أن أن شاشته ستكون OLЕD  بمقاس 6.9 بوصة، ومعالجه من نوع Snapdragon 888، والبطارية فيه بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

والشيء المميز في هواتف Axon 30 القادمة وفقا للتسريبات هو أن كاميراتها الأمامية ستكون مخفية أسفل الشاشة، أي أن الشاشة لن تحتوي على ثقوب أو نتوءات لفتحات العدسات، كما هو الحال في بعض الهواتف التي طرحتها ZTE العام الفائت.

المصدر: روسيا اليوم
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