غوغل" تطرح ميزة للإصدار 90 من متصفح كروم

أصبحت متصفحات الويب تشبه إلى حد كبير أنظمة تشغيل وقد يكون الحفاظ على الإنتاجية في تلك البيئات تحديًا في بعض الأحيان، وهذا هو السبب في أن متصفح كروم يقدم ميزات جديدة لزيادة إنتاجيتك.وبدأت شركة "غوغل" بطرح ميزة للإصدار 90 من متصفح كروم، التي تتيح لك إنشاء رابط ينقل الأشخاص مباشرة إلى جزء الصفحة الذي حددته.وأطلقت عملاقة التكنولوجيا في الأصل هذه الإمكانية في العام الماضي كإضافة متصفح تسمى Link to Text Fragment، وبعد أن أصبحت الآن جزءًا رسميًا من متصفح كروم نفسه، لن تضطر إلى تثبيت أي شيء إضافي لاستخدامها بعد الآن.وإذا كنت تريد، على سبيل المثال، توجيه الأشخاص إلى جزء من صفحة ويكيبيديا عن طيور البطريق الذي يتحدث عن عدم خوفهم من البشر، فكل ما عليك فعله هو تحديد هذا المقطع، والنقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار Copy link to highlight.ويمكنك بعد ذلك إرسال عنوان URL هذا، الذي ينتهي بعلامة #، إلى أي شخص تريده، وعندما يتم تحميل الصفحة، يجري نقلهم إلى ذلك الجزء من النص بدلاً من أعلى مقالة ويكيبيديا.وقد تكون هذه الميزة مفيدة جدًا للطلاب والزملاء الذين يعملون معًا، أو حتى لأي شخص يحب مشاركة الأشياء العشوائية مع الأصدقاء.وبدأت الميزة بشق طريقها إلى نسخة متصفح كروم لأجهزة الحواسيب المكتبية وأجهزة أندرويد، أما بالنسبة لمستخدمي iOS، فإن غوغل: إن ميزة Copy link to highlight قادمة قريبًا إلى المنصة.وأطلقت غوعل أيضًا عارض PDF جديدًا للمتصفح، الذي يقدم عرضًا من صفحتين وشريط أدوات جديد يتيح لك التكبير والتصغير والانتقال إلى الصفحة والحفظ والطباعة بنقرة واحدة.وطورت غوغل ميزات البحث في علامات التبويب ومجموعات علامات التبويب لمساعدة المستخدمين، ويمكن الآن إعادة تسمية علامات التبويب الكثيرة المفتوحة من خلال نص وصفي يمكنك رؤيته عند الضغط على Alt + Tab.وتحدثت غوغل أيضًا عن كيفية قيام فريق متصفح كروم بتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية للمتصفح أيضًا، وكشفت أن ميزة تجميد علامات التبويب للمجموعات المخفية ستكون متاحة قريبًا، وعند تشغيل هذه الميزة، تستخدم علامات التبويب المخفية ذاكرة ووحدة معالجة مركزية أقل.