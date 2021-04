فاجأت شركة "آبل" مستخدميها بالكشف عن أحدث هواتفها الذكية، الذي يتميز بلون جديد وغير مسبوق.

وأعلنت "آبل" في حدثها لفصل الربيع "Spring Loaded" عن طرحها لهاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 ميني" بلون أرجواني.



ويتسم لون هاتف "آيفون" الجديد بلون أرجواني فاتح، إذ اختارت الشركة الأميركية درجة لون تفتقر إلى الاحمرار المتوقع في اللون البنفسجي وكذلك درجات اللون الأزرق الملموسة في اللون البنفسجي.

New Purple iPhone 12! Pre-order on Friday and available on April 30 pic.twitter.com/74oOulDduK

— Apple Hub (@theapplehub) April 20, 2021

ويحمل الهاتف الجديد نفس مواصفات هاتف "آيفون 12" المتوافر حاليا بالأسواق، من حيث الأداء السريع للغاية، واحتوائه على شاشة رائعة للغاية، وكاميرات رائعة، كما أنه يقوم بتشغيل شبكة الجيل الخامس.