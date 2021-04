سوني تقدم خدمة بث الفيديو Video Pass

أكدت شركة سوني أنها تختبر خدمة بث فيديو تسمى Video Pass، مع نسخة تجريبية مدتها عام واحد في بولندا تسمح للمشتركين ببث الأفلام والبرامج التلفزيونية.ويأتي الاختبار في الوقت الذي تبحث فيه عملاقة الإلكترونيات اليابانية عن طرق لتوسيع اشتراكها عبر الإنترنت.وفي حديثه إلى موقع Spider Web البولندي، قال (نيك ماجواير) Nick Maguire، نائب الرئيس لخدمات الاشتراك العالمية في شركة سوني للترفيه التفاعلي: نعلم جيدًا أن لدينا قاعدة كبيرة من اللاعبين في بولندا ملتزمون ونشطون يحبون استخدام منصات الفيديو بحسب الطلب، وبالنسبة لنا، هذا هو المزيج المثالي، والسوق المثالي، لتقديم خدمة اختبارية كجزء من برنامج PlayStation Plus ومعرفة ما يفكر فيه المستخدمون الرئيسيون لدينا.وتحتوي منصات، مثل: PS4 و PS5، على تطبيقات مستضافة منذ فترة طويلة لخدمات الفيديو بحسب الطلب، مثل: نيتفليكس و Hulu و Prime Video والمزيد، وأضاف ماجواير: إن الخدمة ستكون بمثابة تطبيق بث متاح لمالكي PS4 و PS5 مع اشتراك نشط في PlayStation Plus ، دون أي تكلفة إضافية.وتشمل خدمة البث Video Pass على ما يصل إلى 15 فيلمًا وستة برامج تلفزيونية مملوكة لشركة Sony Pictures، مع المزيد في الطريق كل ثلاثة أشهر حتى انتهاء التجربة.ويقول ماجوير: إن الشركة قررت إجراء الاختبار في بولندا بناءً على بيانات محددة، مشيرًا إلى أن الاختبار يسمح لشركة سوني بمعرفة الأفلام والبرامج المتلفزة الأكثر مشاهدة وعدد مرات استخدام مشتركي PlayStation Plus للخدمة.وبالرغم من ذلك، لم يعلق المسؤول التنفيذي في شركة سوني على ما إذا كانت الخدمة قد تطرح في مناطق أخرى.وقد تكون خدمة Video Pass بمثابة طريقة جديدة للشركة لزيادة قيمة خدمة الاشتراك عبر الإنترنت إلى ما هو أبعد من الألعاب.ولا يوجد لدى سوني منافس مباشر لخدمة Xbox Game Pass من شركة مايكروسوفت، وهي خدمة اشتراك تشبه نيتفليكس مخصصة للألعاب مع إمكانية الوصول إلى مكتبة كبيرة من الألعاب الرقمية المتاحة للتنزيل واللعب.وتتمتع سوني بإمكانية الوصول إلى مكتبة كبيرة من الأفلام والبرامج المتلفزة، بما في ذلك الوصول إلى القصص المصورة اليابانية (الأنيمي) عن طريق Funimation و Crunchyroll، التي اشترتها سوني في شهر ديسمبر من AT&T مقابل 1.175 مليار دولار.ومع توقف متجر بلاي ستيشن PlayStation عن بيع وتأجير الأفلام والبرامج التلفزيونية في 31 أغسطس، قد تكون Video Pass طريقة أخرى لمالكي منصات بلاي ستيشن لمشاهدة الأفلام والعروض عبر منصات الألعاب الخاصة بهم.