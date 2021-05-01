تكنولوجيا وعلوم

مطار يتخلّى برج المراقبة التقليدي.. والبديل "عن بُعد"!

Lebanon 24
01-05-2021 | 05:00
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يبدو أنّ التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع سيطال حتّى عالم المطارات، حيث تخلّى مطار "لندن سيتي" في العاصمة البريطانية عن برج المراقبة التقليدي من أجل تعويضه بتقنية جديدة ومتقدّمة تعتمد على الكاميرات والمستشعرات الذكية.


وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإنّ التقنية الجديدة تتيح القيام بعملية المراقبة الجوية "عن بُعد" من مركز يبعد بـ 70 ميلاً، أي ما يعادل 112 كيلومتراً.

وتمّت إقامة برج جديد بطول 50 متراً في مطار "لندن سيتي"، وجرى تزويده بـ14 كاميرا عالية الدقة، حتى تقوم بإرسال الفيديو والصوت صوب مركز عن بعد في منطقة هامشاير.

We’re proud to be the first major airport in the world to use a fully digital remote air traffic control tower ✈️🙌🌎


A 50m digital tower is enabling flights to be guided for take-off and landing from 90 miles away!

Read more 👇https://t.co/RS0sBqhO8D#FlyLCY #FutureFlight pic.twitter.com/EcOu1h5zD8



وقامت شركة "Saab" لتقنيات الملاحة الجوية الرقمية في السويد بتطوير هذه التقنية، وتم تجريبها لأول مرة في هذا البلد الإسكندنافي.

ويقول خبراء إنّ هذه التقنية تمثل منعطفاً مهماً في صناعة الطيران، لأن المعتاد هو أن يجري إصدار التعليمات للطائرات، من داخل مبنى المطار، سواء تعلق الأمر بالإقلاع أو بالهبوط.

وقال مسؤول العمليات في المطار البريطاني، أليسون فيتزيرالد، إنّ برج المراقبة عن بعد يهدف إلى "تعزيز النجاعة والسلامة".

وبفضل التقنية الجديدة، يجري الإطلاع على مدارج المطار من خلال شاشات بانورامية، إضافة إلى توفير معلومات إضافية من قبيل الرادار وبيانات الطقس.

المصدر: سكاي نيوز
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