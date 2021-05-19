تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تطرح ميزة الوضع الداكن لمحرك البحث.. هكذا يمكن تفعيلها

Lebanon 24
19-05-2021 | 02:00
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باتت مختلف التطبيقات تتضمن ميزة "الوضع الداكن – Dark Mode"، وهي التي توفر راحة للمستخدم لأن كل شيء يبدو أفضل بكثير من خلالها مقارنة مع وضع الإضاءة.

ويعتبرُ "الوضع الداكن" مريحاً للعين ويجعل الشاشة تبدو مظلمة، مما يجعل الأمر مبهجاً من الناحية الجمالية. ومؤخراً، يعتبرُ محرك بحث "غُوغل" آخر الخدمات التي بدأت بتطبيق تلك الميزة.


وكانت "غُوغل" أعلنت في وقتٍ سابق من هذا العام أنها شرعت في اختبار "الوضع الداكن" لنسخة سطح المكتب من محرك البحث الخاص بها.

وحالياً، فإن الشركة بدأت بطرح "الوضع الداكن" لمحرك البحث "غُوغل" لمستخدمي نظامي التشغيل "ويندوز 10" و "ماك أو إس".


كيفية تفعيل الوضع الداكن في محرك بحث "غوغل" لمستخدمي الحواسيب:

إن تفعيل ميزة الوضع الداكن لمحرك البحث "غوغل" في إصدار سطح المكتب هو أمرٌ سهل للغاية. فبعد الانتقال إلى صفحة "غوغل" الرئيسية سيظهر لك إشعار (الوضع الداكن الآن أصبح متوفراً) Dark Theme is now available، وكل ما عليك فعله هو الضغط على زر (تفعيل) Turn On لتفعيل الميزة.


- إذا لم يظهر لك الإشعار فيمكنك تفعيلالوضع الداكن من خلال الإعدادات وذلك باتباع الخطوات التالية:

- اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الصفحة الرئيسية.

- من القائمة إلى تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

- في الشاشة التالية، اضغط على خيار (المظهر) Appearance.

- من ضمن الخيارات الثلاثة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الوضع الداكن) Dark Mode.

الجدير ذكره أنه عند تفعيل الوضع الداكن في محرك البحث "غوغل" ستجد بعض الاختلافات الطفيفة، حيث سيتم استبدال الخلفية البيضاء للصفحة الرئيسية بلون رمادي داكن، مع ظهور مربع البحث أسفل شعار "غوغل" بلون داكن أيضاً.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم يظهر لك الإشعار الآن أو لم تجد خيار التفعيل ضمن الإعدادات فهذا يعود إلى أن طرح الميزة لعموم المستخدمين على مستوى العالم قد بدأ للتو، لذا يجب عليك الانتظار بضعة أيام قبل رؤية إشعار التفعيل في صفحة بحث "غوغل" الرئيسية.

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