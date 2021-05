يحمل هذه الميزة... غوغل تفتتح أول متجر لمنتجاتها في العالم

أعلنت شركة "غوغل" الأميركية، الخميس، عن افتتاح متجرها الأول للبيع بالتجزئة، وهو يشرع أبوابه للزائرين في مدينة نيويورك الأمريكية خلال فصل الصيف.



ويتواجد المتجر الجديد في تشيلسي، كجزء من حرم "غوغل" في ذلك الحي (يوجد مقر الشركة في نيويورك بالفعل)، وسيعرض مجموعة متنوعة من منتجات عملاقة التكنولوجيا الأميركية وبيعها، مثل هواتف "بيكسل" الذكية وأجهزة "نيست" المنزلية الذكية وأجهزة تتبع "Fitbit" و"Pixelbooks" وغيرها من المنتجات، بحسب بيان رسمي.

وسيتمكن الزبائن من طلب المنتجات من خلال متاجر "غوغل" عبر شبكة الإنترنت، واستلامها شخصيًّا في الموقع الفعلي لمتجر "غوغل".



ومثل متاجر شركة "آبل" الأميركية، فإن متجر "غوغل" الأول سيوفر العديد من الخدمات للزبائن، مثل شرحه كيفية عمل منتجاته، وتوفير خبراء داخل المتجر للمساعدة في استكشاف المشكلات وإصلاحها، والمساعدة في الإعدادات، والعمل على الإصلاحات، فضلًا عن ميزة ورش العمل الإرشادية لتحقيق أقصى استفادة من منتجات وخدمات "غوغل".كما يشمل متجر "غوغل" ميزة السماح للعملاء بتجربة أجهزته قبل اتخاذ قرار الشراء، لكنه سيظل ملتزمًا بالإجراءات الاحترازية بسبب جائحة (كوفيد-19)، ومن بين هذه التدابير الحد من عدد العملاء، وتنظيف المتجر بانتظام، ومطالبة الضيوف بارتداء الأقنعة، والمسافة الاجتماعية عن بعضهم البعض، واستخدام معقمات اليد أثناء تواجدهم داخل المتجر.

