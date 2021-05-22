يحمل هذه الميزة... غوغل تفتتح أول متجر لمنتجاتها في العالم

أعلنت شركة "غوغل" الأميركية، الخميس، عن افتتاح متجرها الأول للبيع بالتجزئة، وهو يشرع أبوابه للزائرين في مدينة نيويورك الأمريكية خلال فصل الصيف.
ويتواجد المتجر الجديد في تشيلسي، كجزء من حرم "غوغل" في ذلك الحي (يوجد مقر الشركة في نيويورك بالفعل)، وسيعرض مجموعة متنوعة من منتجات عملاقة التكنولوجيا الأميركية وبيعها، مثل هواتف "بيكسل" الذكية وأجهزة "نيست" المنزلية الذكية وأجهزة تتبع "Fitbit" و"Pixelbooks" وغيرها من المنتجات، بحسب بيان رسمي.
وسيتمكن الزبائن من طلب المنتجات من خلال متاجر "غوغل" عبر شبكة الإنترنت، واستلامها شخصيًّا في الموقع الفعلي لمتجر "غوغل".
First ever physical Google Store opening in New York City this summer https://t.co/BQtjMhrC1F by @technacity pic.twitter.com/QQQ2XsYF9L
— 9to5Google.com (@9to5Google) May 20, 2021