شركة "Vivo" تطوّر هاتفاً بقدرات تصوير فائقة!

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف يتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف لهذا العام من الناحية التقنية، وخصوصاً قدرات الكاميرات.



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews"، فإنّه تبعا للتسريبات فإن شركة "Vivo" الصينية تعمل حاليا على هاتف "S10 5G" بنسخته الجديدة المخصصة لشبكات 5G، وأن الهاتف سيحصل على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستكون على الأغلب بدقة (108+8+5) ميغابيكسل، ومجهزة بتقنيات التقريب البصري والرقمي للصور.

ولن تقتصر القدرات المميزة على الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فحسب، فكاميرته الأمامية ستأتي مزدوجة العدسة بدقة (44+8) ميغابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه ولها القدرة على تصوير فيديوهات عالية الدقة.

أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون من نوع "MediaTek Dimensity 1200" على الأغلب، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما ستجهزه "Vivo" بشاشة بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ونظام تشغيل "أندرويد-11"، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.