شركة "Vivo" تطوّر هاتفاً بقدرات تصوير فائقة!

#VivoS105G HD Quality Render by Casemaker. Have a look on the same. #Vivo #VivoS10 pic.twitter.com/pJfw2gZOcu

Alleged hands-on image and specifications of the vivo S10 leaked on Weibo.

Will feature an 108MP camera, Dimensity 1100 processor, up to 16GB RAM (native + virtual), 44W fast charging, NFC, and UFS3.1 storage.#vivo #vivoS10 pic.twitter.com/oqU8MtYhV5