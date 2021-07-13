تكنولوجيا وعلوم

كيا تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الاقتصادية المعدلة (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2021 | 16:00
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كشفت كيا في معرض شنغهاي الأخير للسيارات عن نموذجها المعدل من سيارات Sportage المخصصة لبعض الأسواق العالمية.

وتأتي سيارة KX5 كنسخة معدلة عن سيارات Sportage التي طرحت في السنوات السابقة، لكنها حملت تصميمًا أكثر عصرية للواجهات وممتصات الصدمات، وأنظمة جديدة للإضاءة تعتمد على تقنيات LED الحديثة.

ولم تطل التعديلات التصميم الخارجي للسيارة فقط بل امتد إلى قمرتها أيضًا، إذ حصلت المركبة على واجهة قيادة جديدة كليا مجهزة بشاشة لمسية كبيرة منبثقة من منتصفها، وجهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة المحمولة، فضلًا عن صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب والمجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.
 
 
كما حصلت هذه السيارة على أنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وأنظمة لتشغيل المحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها كيا بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر، ومحركات بسعة 1.7 ليتر بعزم 116 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 136 و185 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل.
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