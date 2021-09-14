شاومي تطرح بديلا مستقبليا للهواتف الذكية (فيديو)

وفي فيديو ترويجي نشرته عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أزاحت "شاومي" الستار عن نظارتها الذكية التي أكدت أنها بمثابة هاتف "أندرويد" مستقل بذاته، ولا يتوجب وصلها بهاتف ذكي، وستحل محل الهواتف الذكية في المستقبل.

وتعدد "شاومي" في الفيديو مزايا نظارتها الذكية، ومنها القدرة على عرض خرائط الطرق، وترجمة النصوص الفورية، وإمكانية إجراء الاتصالات، وإظهار الإشعارات عبر شاشتها.

وفيما تتسم نظارة "شاومي" بالتصميم التقليدي للنظارات، إلا أنه يمكن استخدامها لمزايا "الواقع المعزز"، التي تستخدم فيها نظام "مايكرو ليد" أحادي اللون، والذي يتفوق على نظيره المتعارف عليه "أوليد" من حيث توفير دقة أعلى وتكامل أسهل للشاشة وعرض أكثر إحكاما.

ولكن لفت موقع "ذا فيرج" إلى أن نظام "مايكرو ليد" مازال باهظ التكلفة، وفي انتظار تطبيقه في أكثر من حفنة من المنتجات التجارية في السوق.

كما أن النظارة الذكية من "شاومي" تزن 51 غراما فقط، وتحتوي على وحدات "واي فاي"، وتقنية "بلوتوث"، وبطارية وكاميرا بدقة 5 ميغا بيكسل.