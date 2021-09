من الكاميرات إلى الشاشات.. تفاصيل هامة عن آيفون 13

كعادتها السنوية كشفت شركة أبل عن الجيل الجديد من هواتف آيفون، إلى جانب عدد من المنتجات والتحديثات الأخرى. وكالعادة فإن إصدارات آيفون 13 الجديدة لا تقدم نقلة كبيرة مقارنة بالجيل السابق.



وقد حصل آيفون 13 وآيفون 13 ميني على تغيير في تصميم الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات، في حين أن المواصفات والخواص لم تتغير كثيراً. ولعل نفس الوضع قد تكرر بالنسبة لإصدارات آيفون 13 برو وبرو ماكس. وبشكل عام، يعد تغيير شكل الكاميرات أكبر تغيير على التصميم والشكل عموماً.

خاصية Always on Screen

إلى ذلك لم تقدم أبل دعماً لخاصية Always on Screen والتي تسمح بعرض الساعة وبعض العناصر الأخرى بشكل دائم على الشاشة أثناء إغلاقها، وهي خاصية توفرها سامسونغ منذ سنوات طويلة.



ووفق التقارير، تأتي الشاشات في إصدار برو من نوع LTPO، الذي يسمح بتوفير الطاقة بشكل كبير وتوفير معدل التحديث المرتفع دون التأثير سلباً على دقة الصور أو جودتها.