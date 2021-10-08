بالأقمار الصناعية... صور غريبة لموجات جاذبية فريدة أعلى بركان لابالما

رصدت الأقمار الصناعية مشهدا غريبا من الفضاء لموجات جاذبية في السماء نتجت عن استمرار اندفاع الحمم البركانية من فوهة بركان كامبر فيجا في جزيرة لابالما الإسبانية.



التقطت الأقمار الصناعية صورا للحظات رصدت أعلى البركان من الفضاء، حيث اندفعت الحمم من باطن الأرض مترافقة مع أعمدة الدخان الكثيف الذي تصاعد في السماء مشكلا مشهدا مثيرا لأمواج قيل إنها ناتجة عن موجات جاذبية.

It's like when you throw a rock into the water: ripples form as a combination of transverse and longitudinal waves. Instead of a rock, here you have a volcano pumping pulses into the sky. https://t.co/RjJXEUec1d — Massimo (@Rainmaker1973) October 4, 2021

وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، صعد من فوهة البركان عمود من الرماد باتجاه الفضاء وشكل هذه الحلقات. وبحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، صعد من فوهة البركان عمود من الرماد باتجاه الفضاء وشكل هذه الحلقات.

The gravity waves in the clouds over the the Cumbre Vieja volcano captured on Ocober 4 by the MODIS instrument on NASA’s Terra satellite [read more: https://t.co/txlgZutSCn] pic.twitter.com/CLq0MvMGDe — Massimo (@Rainmaker1973) October 6, 2021

وفقا لمركز "تولوز" الاستشاري للرماد البركاني، وصل ارتفاع العمود إلى 3 كيلومترات في 4 تشرين الأول، الأمر الذي شكل خطرا على الطائرات في منطقة.

والتقط المشاهد الرائعة للموجات الغريبة التي أنتجتها أعمدة الدخان، القمر الصناعي "Aqua" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث تظهر التموجات الغريبة التي شكلت حلقات دائرية فريدة في الفضاء.