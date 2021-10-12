تكنولوجيا وعلوم

ميزات عملية تظهر في ساعة سامسونغ الذكية الجديدة

Lebanon 24
12-10-2021 | 23:00
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قررت سامسونغ تمييز Galaxy Watch 4 عن باقي ساعاتها الذكية السابقة، لذا زودتها بالعديد من الخصائص العملية والمهمة.

ومن بين أبرز ما حصلت عليه هذه الساعة مؤخرا هو إمكانية تصفح الإنترنت عبر شاشتها مباشرة عبر متصفح  Samsung Internet، إذا بات بإمكان المستخدم تحميل هذا المتصفح عبر متجر غوغل الإلكتروني واستعماله لتصفح ومشاهدة المواقع بسلاسة وسهولة.

وكون المتصفح صمم ليعمل مع الساعات الذكية فقد طورته سامسونغ ليتناسب مع الحجم الصغير للشاشة، وزودته بأدوات للتركيز واكتشاف أجزاء صفحة الويب بسهولة، كما عينت فيه صفحة غوغل كصفحة افتراضية للبحث، لكنها أتاحت للمستخدم اختيار صفحات أو مواقع بحث أخرى لجعلها افتراضية مثل Bing أو DuckDuckGo.
 
 
ومن المميزات المهمة الأخرى في هذه الساعة هي تقنية eSIM التي تمكنها من إجراء المكالمات عبر الشبكات الخلوية، فضلًا عن التقنيات القادرة على قياس معدلات ضغط دم المستخدم ومعدلات الأكسجة في دمه، كما أن برمجياتها قادرة على تتبع معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني اليومي لمستخدمها.
 
وجهزت هذه الساعة بأنظمة لتحديد المواقع، وأنظمة متطورة لمعرفة حالة الطقس، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وقدرة على الاتصال بشبكات Wi-Fi والاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى لاسلكيًّا.
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