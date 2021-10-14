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تكنولوجيا وعلوم
الصين تغزو العالم بإحدى أكثر السيارات تطورا وأناقة
Lebanon 24
14-10-2021
|
11:00
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أعلنت Chery الصينية عن نيتها طرح سيارات Exeed VX الجديدة في عدة بلدان وأسواق عالمية كبيرة.
وبالإضافة لمظهرها الخارجي الأنيق حصلت سيارات Exeed VX على العديد من الميزات التي تجعلها مميزة من الناحية التقنية، إذ جهزت بأنظمة تكييف متطورة يمكن التحكم بها لتناسب كل صف من صفوف مقاعد الركاب، كما حصل سقفها البانورامي المتحرك على تقنية تجعله يغلق أوتوماتيكيا متفاعلا مع حساس المطر في السيارة.
وجهزت المركبة بلوحة مفاتيح لمسية متطورة تقع أسفل واجهة القيادة، إضافة إلى لوحات لمسية صغيرة توزعت بين مقاعد الركاب الخلفية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وغيرها من التقنيات، كما حصلت على نظام صوتيات متطور من سوني، وعلى شاشة لمسية كبيرة على واجهة القيادة بمقاس 12.3 بوصة، وبجانبها شاشة أخرى تعمل كلوحة عدادات رقمية.
وزودت Chery هذه السيارة بأنظمة مساعدة للسائق للمحفافظة على ثبات السيارة على المنعطفات والمنحدرات، وبنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، فضلا عن حساسات للمسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل.
وستطرح Chery سياراتها بعدة أنواع من المحركات، منها محركات TGDI بسعة 1.6 ليتر وعزم 197 حصانا، ومحركات توربينية بسعة لترين وعزم 254 حصانا، وستعمل المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
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