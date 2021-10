اختراع نادر لم ير النور من تصميم ستيف جوبز للبيع في مزاد.. وهذا سعره (صورة)

دار مزادات في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، يعرض الشهر المقبل، جهازا لم يطرح في الأسواق من تصميم مؤسس شركة "آبل"، الراحل ستيف جوبز.

وسيتم طرح النموذج الأولي لجهاز "فيديوباد 2"، الذي تم اختراعه في تسعينيات القرن الماضي، ويمثل تصورا مبكرا جدا للحاسوب اللوحي "آيباد"، في مزاد تاريخ العلوم والتكنولوجيا من قبل دار المزادات الدولية "بونهامس"، بحسب موقع "ذا فيرج".

ويصل سعر جهاز "فيديوباد" في المزاد العلني إلى 12 ألف دولار أميركي.

The VideoPad was such an obscure device in Apple history that it’s difficult to find any references to it today. https://t.co/PL4Csg5c9h

وتم تطوير "فيديوباد" بين عامي 1993 و1995، وعلى الرغم من تصميمه وقتها ليكون سابقا لعصره، فقد تم إلغاء إنتاجه مع نظام التشغيل "نيوتن أو إس" بعد عودة ستيف جوبز إلى الشركة في عام 1997، وذلك بعدما أدرك المخترع الراحل أن التكنولوجيا لم تكن في المستوى المطلوب.

كما سيتم عرض في مزاد "بونهامس" تذكارات خاصة بالراحل ستيف جوبز، ومنها خطاب مكتوب بخط يده إلى صديق طفولته، يقدر سعره بنحو 200 ألف إلى 300 ألف دولار.