تكنولوجيا وعلوم

احذروا.. 151 تطبيقا يخدعون بصمت ملايين المستخدمين على أندرويد!

Lebanon 24
07-11-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-883418-637718538140938162.png
Doc-P-883418-637718538140938162.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استطاع خبراء الأمن السيبراني من اكتشاف أكثر من 150 تطبيقا للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد تخدع مستخدميها في صمت.

 

ويقول الباحثون في Avast إن التطبيقات المخادعة كانت متاحة على متجر "غوغل بلاي" (Google Play) متخفية في شكل لوحة مفاتيح (keyboard) وماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة (QR code scanner) وتطبيقات الخلفيات (wallpaper).

 

وبمجرد وصولهم إلى الهاتف المحمول للمستخدم، يقومون بسرقة الأموال عن طريق فرض ما يصل إلى 40 دولارا شهريا مقابل خدمات الاشتراك المزيفة.

 

وقال باحثو Avast إن التطبيقات وقع تنزيلها أكثر من 10.5 مليون مرة من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ولكن وقع إزالتها فيما بعد من متجر تطبيقات "غوغل" الإلكتروني.

 

ومع ذلك، فإن أي شخص قام بتنزيل أحدها قبل حظرها لا يزال معرضا للخطر. ويحث الخبراء بالتالي على حذف التطبيقات من هواتفهم في أسرع وقت ممكن.

 

وقام خبراء مكافحة الفيروسات في Avast بتفصيل التطبيقات والهجوم الذي استخدموه في مدونة نُشرت في 24 تشرين الأول.

 

وكتب الباحث في المجال الإلكتروني جاكوب فافرا: "التطبيقات التي اكتشفتها هي جزء من حملة UltimaSMS، التي تتكون من 151 تطبيقا. إنها متطابقة تقريبا من حيث البنية والوظائف، وهي في الأساس نسخ من نفس التطبيق المزيف المستخدم لنشر حملة الرسائل القصيرة الخادعة المتميزة".

Avast Threatlabs discovered a widespread premium SMS scam on the Google Play Store. Read all about it ⬇️ https://t.co/zq2nzQUD6C

 
 

وتابع: "لقد أطلقت على الحملة اسم UltimaSMS لأن أحد التطبيقات الأولى التي اكتشفتها كان يسمى Ultima Keyboard 3D Pro".

 

وتندرج التطبيقات المزيفة في مجموعة واسعة من الفئات بما في ذلك لوحات المفاتيح المخصصة وماسحات رمز الاستجابة السريعة وبرامج تحرير الصور وحظر المكالمات غير المرغوب فيها وفلاتر الكاميرا والألعاب.

 

ووفقا لشركة التحليلات Sensor Tower، تم تنزيل التطبيقات من قبل مستخدمين من أكثر من 80 دولة.

 

وبمجرد تنزيل التطبيق الخادع وتثبيته، فإنه يتحقق بسرعة من موقع الجهاز ولغته ورقم IMEI. ويطلب أيضا رقم الهاتف.

 

ويؤدي تسليم ذلك إلى تسجيل رقمك في خدمة الرسائل القصيرة المميزة، والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 40 دولارا في الشهر.

 

وكتب فافرا: "الغرض الوحيد من التطبيقات المزيفة هو خداع المستخدمين للتسجيل في اشتراكات الرسائل القصيرة المميزة. وقد لا يدرك العديد من الأشخاص الذين أرسلوا أرقام هواتفهم في التطبيقات أن الرسوم الإضافية في فاتورة هواتفهم مرتبطة بالتطبيقات".

 

وبعدما نبهت Avast فريق أمان "غوغل" إلى تطبيقات UltimaSMS، تم حذفها من متجر "غوغل بلاي".

 

ويتم حث المستخدمين على حذف هذه التطبيقات من أجهزتهم لتجنب التعرض للخداع. ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لهذه التطبيقات هنا.

المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2021-11-07
00:00 | 2021-11-07
17:00 | 2021-11-06
15:00 | 2021-11-06
12:00 | 2021-11-06
09:00 | 2021-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website