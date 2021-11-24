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تكنولوجيا وعلوم
"واتس آب" يحصل على ميزة انتظرها الكثيرون... ما هي؟
Lebanon 24
24-11-2021
|
14:00
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ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن تطبيق "واتس آب" سيحصل على ميزة انتظرها الكثيرون من المستخدمين.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نسخة 2.21.24.8 الجديدة من "واتس آب" لمستخدمي أجهزة اندرويد حملت معها إشارات إلى أن التطبيق سيحصل على ميزة "ردود الفعل" على الرسائل.
ومع الميزة الجديدة سيكون مستخدمو التطبيق قادرين على الرد على الرسائل النصية برموز emoji التعبيرية كما هو الحال مع تطبيق المراسلة الخاص بـ "فيسبوك" أو "إنستغرام".
ولاختبار هذه الميزة يجب على مالكي أجهزة أندرويد حاليا تحميل أحدث إصدار تجريبي من "واتس آب".
وكون "واتس آب" كانت قد اختبرت هذه الميزة عند مجموعة محددة من مستخدمي أجهزة iOS، وأصدرتها الآن بشكل اختباري عند مستخدمي أندرويد، لذا يتوقع أن تظهر الميزة في إعدادات التطبيق خلال الأشهر القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "واتس آب" كانوا قد اختبروا العديد من الميزات العملية الجديدة للتطبيق في الأشهر الأخيرة، ومن بينها ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.
المصدر: روسيا اليوم
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