21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
بدء إنتاج أقوى مروحية في العالم بمواصفات غير مسبوقة
Lebanon 24
25-11-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد مدينة روستوف على الدون الروسية نهاية العام الجاري انطلاق الإنتاج الصناعي لأقوى مروحية في العالم وهي مروحية “مي – 26 تي 2 في” .
وذلك بعد صياغة كل الوثائق والمستندات اللازمة لإنتاجها على دفعات.
وتخضع المروحية في الوقت الراهن لآخر الاختبارات الحكومية، ويكفي لها أن تحقق عددا قليلا من الرحلات الجوية لتنجح اختباراتها. أعلن ذلك مدير عام شركة “مروحية روسيا” أندريه بوغينسكي الذي قال إن مروحية “مي – 26 تي 2 في” ستكون جاهزة لإنتاجها على دفعات نهاية العام الجاري.
وأشار، بوغينسكي إلى أن جزءا من المروحيات قد تم تسليمها للقوات المسلحة الروسية. وأعاد إلى الأذهان أن مروحية النقل “مي – 26 تي 2 في” حققت أول رحلة جوية لها في أغسطس عام 2018. وبناء على طلب وارد من وزارة الدفاع تم تزويد المروحية بقمرة القيادة الرقمية التي تسمح بالتحليق الأوتوماتيكي في كافة ظروف الطقس ليلا ونهارا.
وعلاوة على ذلك فإن المروحية حصلت على منظومة “فيتيبسك” لمقاومة الصواريخ المضادة للجو والتي ليس بمقدورها اكتشاف الرؤوس ذاتية التوجيه للصواريخ فحسب بل وتدميرها بواسطة الليزر. أما أفراد طاقم المروحية فحصلوا على مقاعد تمتص موجات حركية وتخفف بذلك من الصدمة الناجمة عن الهبوط الاضطراري.
يذكر أن “مي – 26 تي 2 في” منحت لقب أقوى مروحية في العالم لقدرتها على نقل 20 طنا من الحمولة.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
Lebanon 24
وضع اللبنانيين قد يتحسّن في هذه الحالة.. وهكذا تستقرّ الليرة
13:00 | 2021-11-24
24/11/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
Lebanon 24
نداءٌ للسكان في عكّار.. هذا ما عليهم فعله بشكل فوري
12:14 | 2021-11-24
24/11/2021 12:14:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
02:00 | 2021-11-25
25/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
01:10 | 2021-11-25
25/11/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2021-11-25
هل تعاني من ارتفاع درجة حرارة "اللاب توب"؟ إليك الحل
02:00 | 2021-11-25
مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية في ويندوز 11
23:00 | 2021-11-24
الصين تكشف عن "قاتلة X6" المتطورة!
16:00 | 2021-11-24
خلل في ويندوز يتيح التحكم بشكل كامل في أجهزة المستخدمين
14:00 | 2021-11-24
"واتس آب" يحصل على ميزة انتظرها الكثيرون... ما هي؟
11:00 | 2021-11-24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
فيديو
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
07:20 | 2021-11-25
25/11/2021 17:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
Lebanon 24
قبلات ومشاهد حميمة: ممثلة عربية تُشارك بفيلم فرنسي.. وتحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي! (فيديو)
04:00 | 2021-11-24
25/11/2021 17:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact