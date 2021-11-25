19
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتف "OnePlus" الجديد (فيديو)
Lebanon 24
25-11-2021
|
11:00
A-
A+
A+
A-
تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد سيكون واحدا من بين أفضل هواتف أندرويد وأكثرها تكاملا من النواحي التقنية.
وسيحصل OnePlus 10 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج، وعلى شاشة AMOLED منحنية الحواف بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440)، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 526 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات OxygenOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+48+8) ميغابيكسل وستكون قادرة على تصوير فيديوهات 8K، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.
وسيأتي الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة 125W.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة من داخل مسبح في دبي.. والجمهور يعلّق: "كتير مغيرة" (صور)
02:00 | 2021-11-25
25/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر طيبة وصدقاً في المشاعر
01:10 | 2021-11-25
25/11/2021 01:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
Lebanon 24
فاجعة اغترابية.. حادثٌ مروّع ينهي حياة اللبناني "أحمد" في السنغال (صور)
14:04 | 2021-11-24
24/11/2021 02:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 24 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 24 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
01:50 | 2021-11-25
25/11/2021 01:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-25
25/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-11-25
بدء إنتاج أقوى مروحية في العالم بمواصفات غير مسبوقة
05:00 | 2021-11-25
هل تعاني من ارتفاع درجة حرارة "اللاب توب"؟ إليك الحل
02:00 | 2021-11-25
مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية في ويندوز 11
23:00 | 2021-11-24
الصين تكشف عن "قاتلة X6" المتطورة!
16:00 | 2021-11-24
خلل في ويندوز يتيح التحكم بشكل كامل في أجهزة المستخدمين
14:00 | 2021-11-24
"واتس آب" يحصل على ميزة انتظرها الكثيرون... ما هي؟
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتف "OnePlus" الجديد (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتف "OnePlus" الجديد (فيديو)
11:00 | 2021-11-25
25/11/2021 20:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
Lebanon 24
ربيع بارود بين شوارع بيروت يطلق "بطل العالم بالحلا" (فيديو)
07:20 | 2021-11-25
25/11/2021 20:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف يتحدى النار... ويجتاز أقسى الاختبارات! (فيديو)
11:00 | 2021-11-24
25/11/2021 20:28:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact