تكنولوجيا وعلوم

أحد أفضل هواتف "أندرويد"... تعرفوا إلى هاتف "OnePlus" الجديد (فيديو)

Lebanon 24
25-11-2021 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد OnePlus لإطلاق هاتف جديد سيكون واحدا من بين أفضل هواتف أندرويد وأكثرها تكاملا من النواحي التقنية.

وسيحصل OnePlus 10 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج، وعلى شاشة AMOLED منحنية الحواف بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (3216/1440)، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 526 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات OxygenOS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+48+8) ميغابيكسل وستكون قادرة على تصوير فيديوهات 8K، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيأتي الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن الفائق السرعة 125W.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2021-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2021-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-11-25
05:00 | 2021-11-25
02:00 | 2021-11-25
23:00 | 2021-11-24
16:00 | 2021-11-24
14:00 | 2021-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website