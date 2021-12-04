هذه هي التطبيقات الأكثر تزويداً للـ FBI بالمعلومات





المستند الذي سُرب خلال الأيام الماضية يكشف أن 9 من أكثر تطبيقات المحادثات استخداماً حول العالم تتعاون بطريقة أو بأخرى مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وعلى رأسها واتساب و iMessage اللذان يقدمان القدر الأكبر من المعلومات للمكتب الأمريكي والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى محتوى الرسائل.



واتساب



يقوم واتساب وبحسب الوثيقة على تزويد الـ FBI بمعلومات عن جهات اتصال الشخص المطلوب، الأشخاص الذي يراسلهم وأرقام المستخدمين الذين يحملون رقم الشخص المطلوب في جهات الاتصال الخاصة بهم. الأمر لا يتوقف على هذه المعلومات فالتطبيق يرسل للمكتب الأمريكي تقرير كل 15 دقيقة به مصدر كل رسالة ومستقبلها.



فيما يخص الرسائل نفسها فواتساب لا يشارك المحادثات النصية مع الـ FBI مباشرة ولكن الوصول لها ليس أمراً مستحيلاً. يحتاج الأمر أن يمتلك المستخدم إحدى أجهزة أبل وأن يقوم بإنشاء نسخة احتياطية من المحادثات على iCloud. مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي سيصل لمحتوى الرسائل على iCloud.



أحد المتحدثين الرسميين لواتساب أكدوا المعلومات المذكورة في المستند المسرب والذي كشفه Rolling Stone بهدف التأكيد أن مساعدة جهات التحقيق لا يتنافى مع تشفير الرسائل من الجهتين!



وبالحديث عن أبل وقبل أن نستكمل باقي التقرير دعونا نعود لواحد من أشهر حملاتها الترويجية على الإطلاق. جدارية ضخمة في لاس فيجاس قبيل معرض CES 2019 مكتوب فيها: " What Happens on your iPhone Stays on your iPhone" أي ما يحدث على الـ iPhone الخاص بك سيظل عليه. يخرج المديرون التنفيذيون لشركات التقنية من حين لآخر ليتحدثوا عن خصوصية المستخدمين وأهميتها كالأولية الأولى لهم في أي قرار أو منتج جديد يقدموه. هذا الحديث أو ربما يجب أن نقول هذا الهراء الذي استمعنا له لسنوات طويلة لا يعدو كونه كلام دعائي فمستند مسرب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI كشف عن التطبيقات المتعاونة مع المكتب الأميركي وعن المعلومات التي يقدمها له كل تطبيق.المستند الذي سُرب خلال الأيام الماضية يكشف أن 9 من أكثر تطبيقات المحادثات استخداماً حول العالم تتعاون بطريقة أو بأخرى مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وعلى رأسها واتساب و iMessage اللذان يقدمان القدر الأكبر من المعلومات للمكتب الأمريكي والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى محتوى الرسائل.واتسابيقوم واتساب وبحسب الوثيقة على تزويد الـ FBI بمعلومات عن جهات اتصال الشخص المطلوب، الأشخاص الذي يراسلهم وأرقام المستخدمين الذين يحملون رقم الشخص المطلوب في جهات الاتصال الخاصة بهم. الأمر لا يتوقف على هذه المعلومات فالتطبيق يرسل للمكتب الأمريكي تقرير كل 15 دقيقة به مصدر كل رسالة ومستقبلها.فيما يخص الرسائل نفسها فواتساب لا يشارك المحادثات النصية مع الـ FBI مباشرة ولكن الوصول لها ليس أمراً مستحيلاً. يحتاج الأمر أن يمتلك المستخدم إحدى أجهزة أبل وأن يقوم بإنشاء نسخة احتياطية من المحادثات على iCloud. مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي سيصل لمحتوى الرسائل على iCloud.أحد المتحدثين الرسميين لواتساب أكدوا المعلومات المذكورة في المستند المسرب والذي كشفه Rolling Stone بهدف التأكيد أن مساعدة جهات التحقيق لا يتنافى مع تشفير الرسائل من الجهتين!وبالحديث عن أبل وقبل أن نستكمل باقي التقرير دعونا نعود لواحد من أشهر حملاتها الترويجية على الإطلاق. جدارية ضخمة في لاس فيجاس قبيل معرض CES 2019 مكتوب فيها: " What Happens on your iPhone Stays on your iPhone" أي ما يحدث على الـ iPhone الخاص بك سيظل عليه.

لماذا ذكرت هذا الإعلان؟ ببساطة لأن ثاني أكثر تطبيق من حيث المعلومات التي يوفرها لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي هو iMessage !



تطبيق iMessage





مرة أخرى الوصول للرسائل ليس أمر مستحيل فببساطة نسخة احتياطية من رسائل iMessage على iCloud كافية ليحصل الـ FBI على محادثاتك. مفاتيح تشفير iCloud مع أبل ولا يحتاج الأمر أكثر من طلب رسمي للحصول على مفتاح تشفير بيانات الحساب والوصول لكل ما يخص المستخدم على سحابة أبل الأكثر أماناً.



ببساطة وكما أثبتب موافق عديدة فإن أبل لم تكذب عندما روجت أن ما يحدث على هواتفها يظل على هواتفها ولكنها ضللت الملايين بإدعاء الأمان والخصوصية في الوقت الذي تعتبر فيه كل ما هو موجود على iCloud على بعد سطر واحد من أن تحصل عليه جهات تحقيق أمريكية أو ربما أي جهة تحقيق حكومية في أي دولة في العالم.





تطبيق Viber

يقدم Viber معلومات الحساب الرئيسية كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى عنوان IP كما يقدم بيانات عن الرسائل مثل الوقت التاريخ, الرقم المرسل والرقم المستقبل.



تطبيق WeChat

حقيقة متفاجئ من أن WeChat لم يكن في أعلى القائمة ولكن هذا يرجع غالباً لسياسته مع المستخدمين الصينيين. يرفض التطبيق الإفصاح عن أي معلومات عن الحسابات التي تم إنشاؤها داخل الصين أما الحسابات التي تم إنشاؤها خارج الصين فيتم توفير معلومات عن الاسم, البريد الإلكتروني وعنوان IP.





تطبيق Signal

نعم عزيزي القارئ حتى تطبيق Signal يتواجد في هذا المستند حتى وإن كانت المعلومات التي قدمها محدودة للغاية ولكنه للأسف متواجد.



يتيح سيجنال لمكتب التحقيقات الفيدرالي تاريخ وتوقيت انشاء الحساب وتاريخ آخر استخدام تتطبيق.



تطبيق Telegram يوفر iMessage معلومات عن الشخص المطلوب مثل البيانات الأساسية للمستخدم, وسجل يعود لـ 25 يوماً من تاريخ طلب الحصول على المعلومات من المكتب الأمريكي يضم عمليات البحث داخل التطبيق وعن الأشخاص الآخرين الذين بحثوا عنه خلال هذه الفترة.مرة أخرى الوصول للرسائل ليس أمر مستحيل فببساطة نسخة احتياطية من رسائل iMessage على iCloud كافية ليحصل الـ FBI على محادثاتك. مفاتيح تشفير iCloud مع أبل ولا يحتاج الأمر أكثر من طلب رسمي للحصول على مفتاح تشفير بيانات الحساب والوصول لكل ما يخص المستخدم على سحابة أبل الأكثر أماناً.ببساطة وكما أثبتب موافق عديدة فإن أبل لم تكذب عندما روجت أن ما يحدث على هواتفها يظل على هواتفها ولكنها ضللت الملايين بإدعاء الأمان والخصوصية في الوقت الذي تعتبر فيه كل ما هو موجود على iCloud على بعد سطر واحد من أن تحصل عليه جهات تحقيق أمريكية أو ربما أي جهة تحقيق حكومية في أي دولة في العالم.تطبيق Viberيقدم Viber معلومات الحساب الرئيسية كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى عنوان IP كما يقدم بيانات عن الرسائل مثل الوقت التاريخ, الرقم المرسل والرقم المستقبل.تطبيق WeChatحقيقة متفاجئ من أن WeChat لم يكن في أعلى القائمة ولكن هذا يرجع غالباً لسياسته مع المستخدمين الصينيين. يرفض التطبيق الإفصاح عن أي معلومات عن الحسابات التي تم إنشاؤها داخل الصين أما الحسابات التي تم إنشاؤها خارج الصين فيتم توفير معلومات عن الاسم, البريد الإلكتروني وعنوان IP.تطبيق Signalنعم عزيزي القارئ حتى تطبيق Signal يتواجد في هذا المستند حتى وإن كانت المعلومات التي قدمها محدودة للغاية ولكنه للأسف متواجد.يتيح سيجنال لمكتب التحقيقات الفيدرالي تاريخ وتوقيت انشاء الحساب وتاريخ آخر استخدام تتطبيق.تطبيق Telegram

قد تتفاجأ من وجود تيليجرام في أسفل القائمة ولكن تقديمه معلومات محدودة للغاية وضعته في هذا الترتيب. يقدم تيليجرام معلومات فقط في حال ثبوت أن المطلوب متورط في عملية إرهابية. في هذه الحالة يقدم التطبيق عنوان IP ورقم الهاتف فقط.

(عرب هاردوير)



