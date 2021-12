هذه هي التطبيقات الأكثر تزويداً للـ FBI بالمعلومات

يخرج المديرون التنفيذيون لشركات التقنية من حين لآخر ليتحدثوا عن خصوصية المستخدمين وأهميتها كالأولية الأولى لهم في أي قرار أو منتج جديد يقدموه. هذا الحديث أو ربما يجب أن نقول هذا الهراء الذي استمعنا له لسنوات طويلة لا يعدو كونه كلام دعائي فمستند مسرب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI كشف عن التطبيقات المتعاونة مع المكتب الأميركي وعن المعلومات التي يقدمها له كل تطبيق.المستند الذي سُرب خلال الأيام الماضية يكشف أن 9 من أكثر تطبيقات المحادثات استخداماً حول العالم تتعاون بطريقة أو بأخرى مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وعلى رأسها واتساب و iMessage اللذان يقدمان القدر الأكبر من المعلومات للمكتب الأمريكي والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى محتوى الرسائل.واتسابيقوم واتساب وبحسب الوثيقة على تزويد الـ FBI بمعلومات عن جهات اتصال الشخص المطلوب، الأشخاص الذي يراسلهم وأرقام المستخدمين الذين يحملون رقم الشخص المطلوب في جهات الاتصال الخاصة بهم. الأمر لا يتوقف على هذه المعلومات فالتطبيق يرسل للمكتب الأمريكي تقرير كل 15 دقيقة به مصدر كل رسالة ومستقبلها.فيما يخص الرسائل نفسها فواتساب لا يشارك المحادثات النصية مع الـ FBI مباشرة ولكن الوصول لها ليس أمراً مستحيلاً. يحتاج الأمر أن يمتلك المستخدم إحدى أجهزة أبل وأن يقوم بإنشاء نسخة احتياطية من المحادثات على iCloud. مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي سيصل لمحتوى الرسائل على iCloud.أحد المتحدثين الرسميين لواتساب أكدوا المعلومات المذكورة في المستند المسرب والذي كشفه Rolling Stone بهدف التأكيد أن مساعدة جهات التحقيق لا يتنافى مع تشفير الرسائل من الجهتين!وبالحديث عن أبل وقبل أن نستكمل باقي التقرير دعونا نعود لواحد من أشهر حملاتها الترويجية على الإطلاق. جدارية ضخمة في لاس فيجاس قبيل معرض CES 2019 مكتوب فيها: " What Happens on your iPhone Stays on your iPhone" أي ما يحدث على الـ iPhone الخاص بك سيظل عليه.