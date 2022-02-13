تكنولوجيا وعلوم

الرحلات الفضائية حول الأرض قد تبدأ في آذار المقبل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-02-2022 | 08:00
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أعلن إيلون ماسك، ان شركته "سبيس إكس" قادرة على برمجة أول رحلة مدارية حول الأرض في غضون شهر أو شهرين، حال تلقي شركته إذنا من السطات الفدرالية الأميركية.

 

وتوقع ماسك أن تنجح مركبته "ستار شيب" في الوصول إلى مدار الأرض، وعلى متنها أشخاص عاديون (سياح) وفق موقع الإذاعة العامة الأميركية "أن بي آر".

 

ويأمل ماسك في نشر أسطول من السفن الفضائية لإنشاء مدينة على سطح المريخ، وسحب المعدات والأشخاص إلى هناك، وفق ذات الموقع.

 

وفي الوقت الحالي، تضطلع مركبة "ستارشيب" بنقل أقمار صناعية، والمسماة Starlinks والتي تنتجها شركة ماسك.

 

وتقول الشركة (سبيس إكس) إن ما يصل إلى 40 من أقمارها الصناعية الجديدة "ستارلينكس" ستصل الفضاء قريبا.

A fully and rapidly reusable launch vehicle is key to a future in which humanity is out exploring the starshttps://t.co/HJJLlJONoq

 
 

وقال ماسك: "من المحتمل أن تكون هناك بعض المطبات على الطريق، لكننا نريد تسويتها بنشر أقمار استطلاع صناعية، قبل وضع الأشخاص على متن مركبتنا وإرسالهم لمدار الأرض.

 

والمركبة الفضائية المصنوعة من الفولاذ على شكل رصاصة سبق وأن تم إطلاقها بنجاح وهبطت بمفردها في أيار الماضي.

 

وتنتظر شركة "سبيس إكس" موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قبل المضي قدمًا في المرحلة التالية من "ستار شيب".

 

وقال ماسك إنه يتوقع الحصول على الضوء الأخضر في آذار ، وأن تكون المركبة جاهزة للطيران بحلول ذات الشهر .

 

لكنه عاد وقال إن المشروع قد يتأخر نحو عام ونصف في حال طلبت إدارة الطيران الفيدرالية مزيدًا من المعلومات حول التأثيرات البيئية المحتملة أو ظهرت دعاوى قضائية بالخصوص.

المصدر: الحرة
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