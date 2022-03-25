هكذا يمكنك تغيير عنوان بريدك الالكتروني على "فيسبوك"





يتم استخدام حساب بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى فيسبوك، والسماح للمستخدمين الآخرين بتحديد موقعك، إذا سمحت بهذا الخيار في إعدادات الخصوصية الخاصة بك.



وإذا فقدت الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المرتبط بفيسبوك، أو كنت ترغب ببساطة في استخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف تمامًا، فإن القيام بذلك يعد عملية سريعة وسهلة.



كيفية تغيير عنوان بريدك الإلكتروني على فيسبوك عبر حاسوب؟ يمكن تغيير كل جزء تقريبًا من حسابك على "فيسبوك" (Facebook) وتخصيصه بما يناسبك، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.يتم استخدام حساب بريدك الإلكتروني لتسجيل الدخول إلى فيسبوك، والسماح للمستخدمين الآخرين بتحديد موقعك، إذا سمحت بهذا الخيار في إعدادات الخصوصية الخاصة بك.وإذا فقدت الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المرتبط بفيسبوك، أو كنت ترغب ببساطة في استخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف تمامًا، فإن القيام بذلك يعد عملية سريعة وسهلة.كيفية تغيير عنوان بريدك الإلكتروني على فيسبوك عبر حاسوب؟





2. انقر فوق السهم المتجه لأسفل في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك لإظهار قائمة منسدلة من الخيارات. انقر فوق الإعدادات والخصوصية كما هو موضح بالشكل الأسفل.



3. ستظهر قائمة فرعية بها المزيد من الخيارات، لذا للدخول إلى الإعدادات الخاصة بك، انقر فوق "الإعدادات" كما هو موضح بالشكل الأسفل.



4. ضمن إعدادات الحساب العامة، سترى قسمًا خاصا بمعلومات الاتصال، حيث يتم إدراج عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي. انقر فوق تحرير بجوار عنوان بريدك الإلكتروني كما هو موضح في الشكل الأسفل.





5. انقر فوق إضافة بريد إلكتروني آخر أو رقم هاتف محمول لبدء نافذة منبثقة يمكنك من خلالها إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الجديد.





6. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الجديد ثم انقر فوق إضافة.



7. سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة مرور فيسبوك الحالية لتأكيد التغييرات. بمجرد الانتهاء من خطوة الأمان هذه، سيرسل لك فيسبوك رسالة بريد إلكتروني للتحقق تحتوي على رابط يجب عليك النقر فوقه لإثبات أنه عنوان بريد إلكتروني صالح تابع لك.



8. افتح البريد الإلكتروني للتأكيد وتحقق من صحة عنوانك الجديد. سيقوم فيسبوك تلقائيًا بتعيين عنوان بريدك الإلكتروني الذي تم إدخاله حديثًا كجهة اتصال أساسية.



كيفية تغيير عنوان بريدك الإلكتروني على فيسبوك عبر تطبيق فيسبوك للجوال؟ 1. قم بتسجيل الدخول إلى فيسبوك باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني الحالي وكلمة المرور.2. انقر فوق السهم المتجه لأسفل في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك لإظهار قائمة منسدلة من الخيارات. انقر فوق الإعدادات والخصوصية كما هو موضح بالشكل الأسفل.3. ستظهر قائمة فرعية بها المزيد من الخيارات، لذا للدخول إلى الإعدادات الخاصة بك، انقر فوق "الإعدادات" كما هو موضح بالشكل الأسفل.4. ضمن إعدادات الحساب العامة، سترى قسمًا خاصا بمعلومات الاتصال، حيث يتم إدراج عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي. انقر فوق تحرير بجوار عنوان بريدك الإلكتروني كما هو موضح في الشكل الأسفل.5. انقر فوق إضافة بريد إلكتروني آخر أو رقم هاتف محمول لبدء نافذة منبثقة يمكنك من خلالها إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الجديد.6. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني الجديد ثم انقر فوق إضافة.7. سيُطلب منك إعادة إدخال كلمة مرور فيسبوك الحالية لتأكيد التغييرات. بمجرد الانتهاء من خطوة الأمان هذه، سيرسل لك فيسبوك رسالة بريد إلكتروني للتحقق تحتوي على رابط يجب عليك النقر فوقه لإثبات أنه عنوان بريد إلكتروني صالح تابع لك.8. افتح البريد الإلكتروني للتأكيد وتحقق من صحة عنوانك الجديد. سيقوم فيسبوك تلقائيًا بتعيين عنوان بريدك الإلكتروني الذي تم إدخاله حديثًا كجهة اتصال أساسية.كيفية تغيير عنوان بريدك الإلكتروني على فيسبوك عبر تطبيق فيسبوك للجوال؟

1. افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك.



2. اضغط على الخطوط الأفقية المكدسة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة لفتح قائمة خيارات القائمة.





3. اضغط على أيقونة الترس في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة للانتقال إلى الإعدادات والخصوصية.





4. في شاشة الإعدادات والخصوصية، انقر فوق المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب.



5. اختر معلومات الاتصال.



6. سترى بعد ذلك جميع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي ربطتها بحسابك على فيسبوك. بعد ذلك، انقر فوق إضافة عنوان بريد إلكتروني.



7. في الشاشة التالية، سيطلب منك فيسبوك إدخال عنوان بريدك الإلكتروني الجديد وكلمة المرور. بمجرد الانتهاء، انقر فوق إضافة عنوان بريد إلكتروني، وسيتم إرسال بريد إلكتروني للتأكيد.



8. افتح البريد الإلكتروني للتأكيد، وتحقق من صحة عنوانك الجديد. سيقوم فيسبوك تلقائيًا بتعيين عنوان بريدك الإلكتروني الذي تم إدخاله حديثًا كجهة اتصال أساسية.

(الجزيرة)