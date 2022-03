تحذير من رسالة خبيثة على ماسنجر.. لا تنقر على الرابط أبدا

حُذّر مستخدمو "ماسنجر" Messenger من فتح رسالة نصها "أنظر ماذا وجدت" Look what I found، لأنها قد تمنح المتسللين حق الوصول الكامل إلى حساباتهم على "فيسبوك".



ويحذر خبراء الأمن من أن عملية الاحتيال السيئة هذه، التي رصدت لأول مرة العام الماضي، عادت ويمكن أن تسمح للقراصنة بالوصول إلى البيانات الشخصية للغاية. ويبدو أن هذا التهديد الجديد يتصاعد في جميع أنحاء العالم وهو بالتأكيد تهديد يجب مراقبته عن كثب، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" Express.

وسيُنقل أولئك الذين خُدعوا إلى صفحة "فيسبوك" وهمية والتي تقوم بعد ذلك بسحب بيانات المستخدم حيث يكتب الشخص اسمه وكلمة المرور.



ويمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات الحيوية لاكتشاف البيانات الشخصية وحتى تثبيت البرامج الضارة على الأجهزة. والأسوأ أنه بمجرد وصول المحتال إلى حساب "فيسبوك"، يمكنه أيضا مداهمة قائمة العناوين وإرسال النصوص الضارة إلى المزيد من المستخدمين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها حيل "ماسنجر" عبر الإنترنت مع استهداف مستخدمين مؤخرا بالرسالة التي تقول "هل هذه صورتك في هذا الفيديو؟" ?Is this you in this video.ويستخدم المتسللون هذه العبارات المغرية للغاية لأنهم يعلمون أن الكثيرين سيرغبون في النقر فوق الرابط لمعرفة بالضبط ما هو مضمون الرسالة. وهناك تكتيك آخر يستخدمه المحتال وهو وضع رموز تعبيرية مرحة في النص مما يساعد على جعل الأشياء تبدو أكثر ودية.وإذا تلقيت أيا من هذه الرسائل، فإن النصيحة واضحة، لا تنقر على الرابط أبداً لأنه قد يترك حسابك على "فيسبوك" بالكامل مفتوحا للهجوم. وإذا كنت تعتقد أنه قد تم خداعك، فمن الجيد التوجه مباشرة إلى "فيسبوك" وتغيير كلمة المرور الخاصة بك في قائمة الإعدادات. وسيؤدي هذا إلى منع المتسللين من الوصول إلى حسابك.